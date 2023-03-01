Лучше, чем пироги и пицца: полезная запеканка из брокколи и куриного филе без муки
Брокколи и куриное филе – полезные продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно салаты, запеканки, пироги, закуски, а также котлеты, отбивные, супы, пюре и, вкусно запекать в духовке.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт вкусной запеканки из филе и брокколи, которая готовится всего 30 минут. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.
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Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- брокколи – 300 г
- яйца – 3 шт.
- сметана или белый йогурт – 2 ст. л.
- пармезан – 50 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе и брокколи нарежьте и выложите в форму.
2. Яйца взбейте сметану или белый йогурт и взбиваем венчиком, добавьте специи.
3. Готовой смесью залейте брокколи и филе, сверху присыпьте пармезаном.
4. Выпекаться при 180 С примерно 30-40 минут.
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