Брокколи и куриное филе – полезные продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно салаты, запеканки, пироги, закуски, а также котлеты, отбивные, супы, пюре и, вкусно запекать в духовке.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт вкусной запеканки из филе и брокколи, которая готовится всего 30 минут. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.

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Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

брокколи – 300 г

яйца – 3 шт.

сметана или белый йогурт – 2 ст. л.

пармезан – 50 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе и брокколи нарежьте и выложите в форму.

2. Яйца взбейте сметану или белый йогурт и взбиваем венчиком, добавьте специи.

3. Готовой смесью залейте брокколи и филе, сверху присыпьте пармезаном.

4. Выпекаться при 180 С примерно 30-40 минут.

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