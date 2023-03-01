Лучше, чем пироги и пицца: полезная запеканка из брокколи и куриного филе без муки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Что приготовить из броколли

Брокколи и куриное филе – полезные продукты, которые идеально сочетаются. Готовить из них можно салаты, запеканки, пироги, закуски, а также котлеты, отбивные, супы, пюре и, вкусно запекать в духовке. 

Что приготовить из брокколи 

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт вкусной запеканки из филе и брокколи, которая готовится всего 30 минут. Рецепт блюда был опубликован в фудблоге в Instagram.

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • брокколи – 300 г
  • яйца – 3 шт.
  • сметана или белый йогурт – 2 ст. л.
  • пармезан – 50 г
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Куриное филе и брокколи нарежьте и выложите в форму.

Брокколи и филе

2. Яйца взбейте сметану или белый йогурт и взбиваем венчиком, добавьте специи. 

Яичная смесь

3. Готовой смесью залейте брокколи и филе, сверху присыпьте пармезаном. 

Приготовление запеканки

4. Выпекаться при 180 С примерно 30-40 минут. 

Готовое блюдо

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