Маринованные кабачки, как в СССР: делимся рецептом вкусной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт маринованных кабачков

Маринованные кабачки на зиму можно готовить со специями, а также листьями хрена, смородины, вишни, а также зеленью. Для более яркого вкуса кулинары советуют добавлять чеснок, а также очень вкусно будет с кетчупом. 

Как вкусно приготовить кабачки на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных кабачков на зиму, которые получатся хрустящими и в меру острыми. 

Как вкусно приготовить кабачки на зиму
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Ингредиенты:

  • кабачки – 4-5 шт. (небольшие, молодые)
  • чеснок – 2 зуб. 
  • зерна горчицы – 1 ч. л.
  • зелень – укроп, петрушка
  • лавровый лист – 2 шт.
  • перец черный горошек – 8-10 горошин
  • перец душистый – 4 горошин
  • горький перец – по желанию

Маринад ( на 4 поллитровые баночки, при плотной укладке):

  • вода – 1 литр
  • соль – 50 г (2 ст.л с неб горкой)
  • сахар – 65 г (3 ст.л без горки)
  • уксус 9% – 75 мл (5 ст. л)

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачки кружочками. Зелень мелко порежьте. 

Свежие кабачки

2. В банки выложите чеснок, специи, зелень, сверху кабачки. 

Кабачки со специями и зеленью

3. Маринад: в воде растворите сахар, соль, доведите до кипения. После выключите огонь и добавьте уксус. 

Маринад для кабачков

4. Залейте кабачки маринадом, накройте банки крышками, поставьте в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, после достаньте банки и закройте плотно банки. 

Готовые кабачки

Переверните вверх дном банки и дайте им полностью остыть!

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