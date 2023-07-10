Маринованные кабачки, как в СССР: делимся рецептом вкусной закуски на зиму
Маринованные кабачки на зиму можно готовить со специями, а также листьями хрена, смородины, вишни, а также зеленью. Для более яркого вкуса кулинары советуют добавлять чеснок, а также очень вкусно будет с кетчупом.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных кабачков на зиму, которые получатся хрустящими и в меру острыми.
Ингредиенты:
- кабачки – 4-5 шт. (небольшие, молодые)
- чеснок – 2 зуб.
- зерна горчицы – 1 ч. л.
- зелень – укроп, петрушка
- лавровый лист – 2 шт.
- перец черный горошек – 8-10 горошин
- перец душистый – 4 горошин
- горький перец – по желанию
Маринад ( на 4 поллитровые баночки, при плотной укладке):
- вода – 1 литр
- соль – 50 г (2 ст.л с неб горкой)
- сахар – 65 г (3 ст.л без горки)
- уксус 9% – 75 мл (5 ст. л)
Способ приготовления:
1. Порежьте кабачки кружочками. Зелень мелко порежьте.
2. В банки выложите чеснок, специи, зелень, сверху кабачки.
3. Маринад: в воде растворите сахар, соль, доведите до кипения. После выключите огонь и добавьте уксус.
4. Залейте кабачки маринадом, накройте банки крышками, поставьте в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, после достаньте банки и закройте плотно банки.
Переверните вверх дном банки и дайте им полностью остыть!
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