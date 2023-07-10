Маринованные кабачки на зиму можно готовить со специями, а также листьями хрена, смородины, вишни, а также зеленью. Для более яркого вкуса кулинары советуют добавлять чеснок, а также очень вкусно будет с кетчупом.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных кабачков на зиму, которые получатся хрустящими и в меру острыми.

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Ингредиенты:

кабачки – 4-5 шт. (небольшие, молодые)

чеснок – 2 зуб.

зерна горчицы – 1 ч. л.

зелень – укроп, петрушка

лавровый лист – 2 шт.

перец черный горошек – 8-10 горошин

перец душистый – 4 горошин

горький перец – по желанию

Маринад ( на 4 поллитровые баночки, при плотной укладке):

вода – 1 литр

соль – 50 г (2 ст.л с неб горкой)

сахар – 65 г (3 ст.л без горки)

уксус 9% – 75 мл (5 ст. л)

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачки кружочками. Зелень мелко порежьте.

2. В банки выложите чеснок, специи, зелень, сверху кабачки.

3. Маринад: в воде растворите сахар, соль, доведите до кипения. После выключите огонь и добавьте уксус.

4. Залейте кабачки маринадом, накройте банки крышками, поставьте в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, после достаньте банки и закройте плотно банки.

Переверните вверх дном банки и дайте им полностью остыть!

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