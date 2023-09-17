Моченые яблоки на 3-литровую банку: как вкусно заквасить фрукты на зиму
Моченые яблоки– это то же самое, что и квашеные. Преимущество такого блюда в том, что фрукты можно есть уже через несколько дней или сохранять длительный период. Квасить яблоки можно прямо в банке, не используя при этом бочку.
Фудблогер Анна Ганзенко на своем канале (Кулинарные рецепты Анны Александровны) в YouTube поделилась рецептом квашеных яблок на зиму.
Ингредиенты на 3-литровую банку:
- яблоки
- листья вишни\смородины\малины (в рецепте используются только листья вишни)
- вода – 0,5 л
- соль – 1 ст. л.
- мед – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно промыть яблоки и банки с крышками, просушить их.
2. На дно банки сначала выложить листья вишни, затем наполнить тару яблоками.
3. Для приготовления рассола нужно растворить в воде соль и мед. Получившуюся массу налить в банку.
4. После этого до конца наполнить банку водой.
5. Накрыть тару капроновой крышкой. Оставить яблоки в таком виде в месяц в темном теплом месте. Готово!
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