Моченые яблоки– это то же самое, что и квашеные. Преимущество такого блюда в том, что фрукты можно есть уже через несколько дней или сохранять длительный период. Квасить яблоки можно прямо в банке, не используя при этом бочку.

Фудблогер Анна Ганзенко на своем канале (Кулинарные рецепты Анны Александровны) в YouTube поделилась рецептом квашеных яблок на зиму.

Ингредиенты на 3-литровую банку:

яблоки

листья вишни\смородины\малины (в рецепте используются только листья вишни)

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вода – 0,5 л

соль – 1 ст. л.

мед – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно промыть яблоки и банки с крышками, просушить их.

2. На дно банки сначала выложить листья вишни, затем наполнить тару яблоками.

3. Для приготовления рассола нужно растворить в воде соль и мед. Получившуюся массу налить в банку.

4. После этого до конца наполнить банку водой.

5. Накрыть тару капроновой крышкой. Оставить яблоки в таком виде в месяц в темном теплом месте. Готово!

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