Чтобы быстро разогреть еду все используют очень удобную и простую микроволновую печь. Но, нужно помнить, что не все продукты можно разогревать в ней, а еще нужно знать, как правильно мыть, чтобы она не сгорела и служила долго.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем категорически нельзя мыть микроволновку и, что в ней нельзя готовить и греть.

Советы от экспертов:

1. Не заливайте водой нагревательные элементы, чтобы почистить микроволновку от нагара, используйте минимум жидкости.

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2. Не применяйте меламиновые или металлические губки, которые могут нанести вред "внутренностям" СВЧ.

3. Нельзя использовать моющие средства, содержащие абразивные (чистящий порошок) и ядовитые вещества. Они могут разъесть поверхность микроволновки.

4. Нельзя мыть слюдяную пластинку, которая находится на правой боковой стенке внутри вашей микроволновой печки. Механическое воздействие на слюду может привести к ее повреждению!

Что нельзя греть в микроволновке:

1. Нельзя включать микроволновую печь пустой.

2. Нельзя пользоваться металлической посудой и посудой с металлическим напылением или рисунком.

3. Нельзя готовить продукты больше указанного времени. Следуйте инструкции, иначе ваше блюдо загорится. Твердые продукты, перед приготовлением, следует проткнуть вилкой или зубочисткой, чтобы они не взорвались внутри микроволновки.

4. Нельзя готовить первые блюда, а также нельзя использовать печь для жарки продуктов в масле, так как контролировать температуру в таком случаи очень сложно и есть большой риск того, что масло загорится.

5. Нельзя варить яйца в микроволновой печке.

6. Нельзя разогревать продукты в закрытых банках, в том числе консервы - они могут взорваться.

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