Оладьи – один из лучших вариантов десерта и сладкого перекуса. Готовят их в основном на кефире, простокваше или молоке, реже - на воде и дрожжах, также добавляют в тесто яблоки или бананы.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом оладий с яблоками и изюмом на воде и дрожжах, которые можно есть в пост.

Ингредиенты:

теплая вода – 500 мл

дрожжи сухие – 5 г\свежие – 15 г

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сахар – 2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

мука – 550-600 г

изюм

яблоко

Способ приготовления:

1. В теплой воде растворить дрожжи, добавить сахар. Оставить на 10-15 минут.

2. После этого насыпать в массу муку и соль, перемешать до однородности.

3. Изюм предварительно замочить в горячей воде, яблоко порезать. Добавить в тесто и перемешать. Накрыть миску полотенцем и оставить на 40 минут.

4. Разогреть сковороду, ложку смочить в воде и осторожно выложить тесто. Пожарить таким образом оладьи. Тесто ни в коем случае нельзя перемешивать, потому что вы нарушите структуру.

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