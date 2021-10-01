Запеченная овсянка на завтрак: 3 элементарных варианта

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Запеченная овсянка на завтрак: 3 элементарных варианта

Несмотря на то, что овсянка очень полезна, ее вкус нравится не всем. Все потому, что мы привыкли есть этот продукт в виде каши с водой или молоком. Но самый вкусный способ приготовить овсянку – это запечь ее.

Сегодня редакция FoodOboz делится тремя идеями действительно вкусных завтраков из овсянки.

Классическая запеченная овсянка

Ингредиенты:

  • Яблоко – 1 шт

  • Корица – 1 ч.л

  • Разрыхлитель – 1 ч.л

  • Сахар – 1 ст.л

  • Овсяные хлопья – 75 г

  • Молоко – 300 г

  • Масло – 40 г

  • Яйца – 1 шт

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Способ приготовления:

  1. Яблоко почистить.

  2. Нарезать кубиками и перемешать с сухими ингредиентами.

  3. Яйцо, молоко и масло смешать отдельно. Добавляем жидкую смесь в сухую. Противень смазать и поставить в духовку на 180 градусов на 30 минут.

Запеченная овсянка с фруктовым пюре
Овсянка с фруктами

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Овсяные хлопья залить молоком, хорошо перемешать, оставить на 15 минут.

  2. Духовку разогреть до 180 градусов.

  3. Фруктовое пюре добавить в висянкы, перемешать и переложить в форму для запекания.

  4. Выпекать 20 минут.

Овсяные запеченные кексы

Запеченная овсянка в форме

  • Овсянки быстрого приготовления – 100 г

  • Ряженка или кефир – 100 г

  • Яйца – 3 шт

  • Разрыхлитель и соль – по вкусу

  • Тертый сыр – 100 г

  • Любая начинка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Все перемешать.

  2. Выложить в формы.

  3. Выпекать в духовке минут 20-25 при температуре 180 градусов.

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