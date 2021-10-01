Запеченная овсянка на завтрак: 3 элементарных варианта

Несмотря на то, что овсянка очень полезна, ее вкус нравится не всем. Все потому, что мы привыкли есть этот продукт в виде каши с водой или молоком. Но самый вкусный способ приготовить овсянку – это запечь ее.

Сегодня редакция FoodOboz делится тремя идеями действительно вкусных завтраков из овсянки.

Ингредиенты:

Яблоко – 1 шт

Корица – 1 ч.л

Разрыхлитель – 1 ч.л

Сахар – 1 ст.л

Овсяные хлопья – 75 г

Молоко – 300 г

Масло – 40 г

Яйца – 1 шт

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Способ приготовления:

Яблоко почистить. Нарезать кубиками и перемешать с сухими ингредиентами. Яйцо, молоко и масло смешать отдельно. Добавляем жидкую смесь в сухую. Противень смазать и поставить в духовку на 180 градусов на 30 минут.

Ингредиенты:

Овсянка – 100 г

Пюре из фруктов – 170 г

Молоко – 120 мл

Способ приготовления:

Овсяные хлопья залить молоком, хорошо перемешать, оставить на 15 минут. Духовку разогреть до 180 градусов. Фруктовое пюре добавить в висянкы, перемешать и переложить в форму для запекания. Выпекать 20 минут.

Овсяные запеченные кексы

Овсянки быстрого приготовления – 100 г

Ряженка или кефир – 100 г

Яйца – 3 шт

Разрыхлитель и соль – по вкусу

Тертый сыр – 100 г

Любая начинка – по вкусу

Способ приготовления:

Все перемешать. Выложить в формы. Выпекать в духовке минут 20-25 при температуре 180 градусов.

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