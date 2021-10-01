Запеченная овсянка на завтрак: 3 элементарных варианта
Несмотря на то, что овсянка очень полезна, ее вкус нравится не всем. Все потому, что мы привыкли есть этот продукт в виде каши с водой или молоком. Но самый вкусный способ приготовить овсянку – это запечь ее.
Сегодня редакция FoodOboz делится тремя идеями действительно вкусных завтраков из овсянки.
Ингредиенты:
Яблоко – 1 шт
Корица – 1 ч.л
Разрыхлитель – 1 ч.л
Сахар – 1 ст.л
Овсяные хлопья – 75 г
Молоко – 300 г
Масло – 40 г
Яйца – 1 шт
Способ приготовления:
Яблоко почистить.
Нарезать кубиками и перемешать с сухими ингредиентами.
Яйцо, молоко и масло смешать отдельно. Добавляем жидкую смесь в сухую. Противень смазать и поставить в духовку на 180 градусов на 30 минут.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Овсяные хлопья залить молоком, хорошо перемешать, оставить на 15 минут.
Духовку разогреть до 180 градусов.
Фруктовое пюре добавить в висянкы, перемешать и переложить в форму для запекания.
Выпекать 20 минут.
Овсяные запеченные кексы
Овсянки быстрого приготовления – 100 г
Ряженка или кефир – 100 г
Яйца – 3 шт
Разрыхлитель и соль – по вкусу
Тертый сыр – 100 г
Любая начинка – по вкусу
Способ приготовления:
Все перемешать.
Выложить в формы.
Выпекать в духовке минут 20-25 при температуре 180 градусов.
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