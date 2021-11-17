Полезные котлеты со свининой и шпинатом, которые готовятся 20 минут

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,0 т.
Котлеты со шпинатом

Если вы хотите приготовить вкусное, полезное, мясное блюдо, но обычные котлеты и отбивные вам надоели, попробуйте добавить всего лишь один новый ингредиент в привычное блюдо. Благодаря которым вкус блюда измениться и станет более насыщенным.

Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом полезных и вкусных котлет, основой которых является свинина и шпинат.

Советы от кулинара:

  • шпинат можно брать свежий и замороженный

Свежий шпинат

  • сливочное масло должно быть комнатной температуры

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  • специи нужно добавлять ориентируясь на свой вкус

Ингредиенты:

  • Шпинат – 300 г

  • Свинина не жирная – 500 г

  • Чеснок – 2 зуб.

  • Яйцо куриное – 1 шт.

  • Масло сливочное – 50 г

  • Соль, перец – по вкусу

  • Растительное масло для жарки –1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разморозьте шпинат, отбросьте его на дуршлаг, чтобы вся лишняя жидкость сбежала. Но можно взять и свежий.

Свежий фарш

2. Свинину перекрутите на мясорубке, добавьте в фарш шпинат, яйцо, соль, перец, сливочное масло и чеснок. Все хорошо перемешайте, что ингредиенты равномерно соединились.

3. Руками сформируйте котлеты.

Приготовление котлет

4. На сковороду налейте масло и хорошо обжарьте с двух сторон до золотистости.

5. Переложите их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

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