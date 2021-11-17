Полезные котлеты со свининой и шпинатом, которые готовятся 20 минут

Если вы хотите приготовить вкусное, полезное, мясное блюдо, но обычные котлеты и отбивные вам надоели, попробуйте добавить всего лишь один новый ингредиент в привычное блюдо. Благодаря которым вкус блюда измениться и станет более насыщенным.

Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом полезных и вкусных котлет, основой которых является свинина и шпинат.

Советы от кулинара:

шпинат можно брать свежий и замороженный

сливочное масло должно быть комнатной температуры

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специи нужно добавлять ориентируясь на свой вкус

Ингредиенты:

Шпинат – 300 г

Свинина не жирная – 500 г

Чеснок – 2 зуб.

Яйцо куриное – 1 шт.

Масло сливочное – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло для жарки –1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Разморозьте шпинат, отбросьте его на дуршлаг, чтобы вся лишняя жидкость сбежала. Но можно взять и свежий.

2. Свинину перекрутите на мясорубке, добавьте в фарш шпинат, яйцо, соль, перец, сливочное масло и чеснок. Все хорошо перемешайте, что ингредиенты равномерно соединились.

3. Руками сформируйте котлеты.

4. На сковороду налейте масло и хорошо обжарьте с двух сторон до золотистости.

5. Переложите их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.

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