Полезные котлеты со свининой и шпинатом, которые готовятся 20 минут
Если вы хотите приготовить вкусное, полезное, мясное блюдо, но обычные котлеты и отбивные вам надоели, попробуйте добавить всего лишь один новый ингредиент в привычное блюдо. Благодаря которым вкус блюда измениться и станет более насыщенным.
Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом полезных и вкусных котлет, основой которых является свинина и шпинат.
Советы от кулинара:
шпинат можно брать свежий и замороженный
сливочное масло должно быть комнатной температуры
специи нужно добавлять ориентируясь на свой вкус
Ингредиенты:
Шпинат – 300 г
Свинина не жирная – 500 г
Чеснок – 2 зуб.
Яйцо куриное – 1 шт.
Масло сливочное – 50 г
Соль, перец – по вкусу
Растительное масло для жарки –1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Разморозьте шпинат, отбросьте его на дуршлаг, чтобы вся лишняя жидкость сбежала. Но можно взять и свежий.
2. Свинину перекрутите на мясорубке, добавьте в фарш шпинат, яйцо, соль, перец, сливочное масло и чеснок. Все хорошо перемешайте, что ингредиенты равномерно соединились.
3. Руками сформируйте котлеты.
4. На сковороду налейте масло и хорошо обжарьте с двух сторон до золотистости.
5. Переложите их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.
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