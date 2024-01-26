Из слоеного теста можно готовить вкусные пироги, а также слойки и даже пирожки. Но, нужно помнить, что слоеное тесто очень быстро готовится.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных слоек с грушей и сыром "Бри", которые будут очень ароматными и простыми в приготовлении.

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Ингредиенты:

слоено-дрожжевое тесто

груша

сыр "Бри"

желток

орешки, мед (по желанию)

Способ приготовления:

1. Груши и сыр нарежьте тоненькими ломтиками.

2. Тесто разморозьте, сделайте разрезы, выложите начинку.

3. Края смажьте желтком и отправьте слойки в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

При желании готовые слойки присыпьте орешками и полейте медом!

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