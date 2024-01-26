Проще любого пирога: хрустящие слойки с сыром и грушей за 15 минут для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Рецепт десерта

Из слоеного теста можно готовить вкусные пироги, а также слойки и даже пирожки. Но, нужно помнить, что слоеное тесто очень быстро готовится. 

Слойки с грушей и сыром

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных слоек с грушей и сыром "Бри", которые будут очень ароматными и простыми в приготовлении. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • слоено-дрожжевое тесто
  • груша
  • сыр "Бри"
  • желток
  • орешки, мед (по желанию)

Способ приготовления: 

1. Груши и сыр нарежьте тоненькими ломтиками.

Сыр для десерта

2. Тесто разморозьте, сделайте разрезы, выложите начинку.

Приготовление десерта

3. Края смажьте желтком и отправьте слойки в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.

Начинка из сыра и груши

При желании готовые слойки присыпьте орешками и полейте медом!

Готовый десерт

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