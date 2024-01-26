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Проще любого пирога: хрустящие слойки с сыром и грушей за 15 минут для перекуса
Из слоеного теста можно готовить вкусные пироги, а также слойки и даже пирожки. Но, нужно помнить, что слоеное тесто очень быстро готовится.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусных слоек с грушей и сыром "Бри", которые будут очень ароматными и простыми в приготовлении.
Ингредиенты:
- слоено-дрожжевое тесто
- груша
- сыр "Бри"
- желток
- орешки, мед (по желанию)
Способ приготовления:
1. Груши и сыр нарежьте тоненькими ломтиками.
2. Тесто разморозьте, сделайте разрезы, выложите начинку.
3. Края смажьте желтком и отправьте слойки в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут.
При желании готовые слойки присыпьте орешками и полейте медом!
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