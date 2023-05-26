Проще любого пирога: запеканка без теста из куриного филе и овощей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт запеканки

Куриное филе, замороженные и свежие овощи – продукты, которые во-первых, идеально сочетаются, во-вторых, очень просто и быстро готовятся. Из них получится диетическая и полезная запеканка, а также начинка для пирога. Еще филе можно пожарить с овощами, добавив соевый соус и чеснок. 

Что приготовить из куриного филе

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из куриного филе, с замороженными овощами и сыром. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Филе – 2 шт.
  • Мороженые овощи – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 6 ст. л.
  • Оливковое масло
  • Сыр – 100 г
  • Зелень
  • Специи: базилик, паприка, соль, перец, куркума

Способ приготовления:

1. Филе порежьте на кусочки и посыпьте специями.

Филе со специями

2. Для заливки: смешайте сметану и яйца.

Приготовление блюда

3. В форму выложите овощи, посолите, полейте растительным маслом. На овощи выложите мясо и полейте заливкой, присыпьте базиликом.

Соус для мяса

4. Отправьте в духовку на 35-40 минут при 180 С. По желанию накройте фольгой, посыпьте за 5 минут до готовности сыром. 

Готовая запеканка

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