Проще любого пирога: запеканка без теста из куриного филе и овощей
Куриное филе, замороженные и свежие овощи – продукты, которые во-первых, идеально сочетаются, во-вторых, очень просто и быстро готовятся. Из них получится диетическая и полезная запеканка, а также начинка для пирога. Еще филе можно пожарить с овощами, добавив соевый соус и чеснок.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из куриного филе, с замороженными овощами и сыром.
Ингредиенты:
- Филе – 2 шт.
- Мороженые овощи – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 6 ст. л.
- Оливковое масло
- Сыр – 100 г
- Зелень
- Специи: базилик, паприка, соль, перец, куркума
Способ приготовления:
1. Филе порежьте на кусочки и посыпьте специями.
2. Для заливки: смешайте сметану и яйца.
3. В форму выложите овощи, посолите, полейте растительным маслом. На овощи выложите мясо и полейте заливкой, присыпьте базиликом.
4. Отправьте в духовку на 35-40 минут при 180 С. По желанию накройте фольгой, посыпьте за 5 минут до готовности сыром.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: