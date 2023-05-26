Куриное филе, замороженные и свежие овощи – продукты, которые во-первых, идеально сочетаются, во-вторых, очень просто и быстро готовятся. Из них получится диетическая и полезная запеканка, а также начинка для пирога. Еще филе можно пожарить с овощами, добавив соевый соус и чеснок.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из куриного филе, с замороженными овощами и сыром.

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Ингредиенты:

Филе – 2 шт.

Мороженые овощи – 200 г

Яйца – 2 шт.

Сметана – 6 ст. л.

Оливковое масло

Сыр – 100 г

Зелень

Специи: базилик, паприка, соль, перец, куркума

Способ приготовления:

1. Филе порежьте на кусочки и посыпьте специями.

2. Для заливки: смешайте сметану и яйца.

3. В форму выложите овощи, посолите, полейте растительным маслом. На овощи выложите мясо и полейте заливкой, присыпьте базиликом.

4. Отправьте в духовку на 35-40 минут при 180 С. По желанию накройте фольгой, посыпьте за 5 минут до готовности сыром.

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