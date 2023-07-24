Пышные сезонные мафины с голубикой: сверху выходит аппетитная хрустящая корочка.
С сезонной голубикой можно приготовить очень простые сладкие мафины. Такая выпечка идеально подойдет, если вам нужно очень быстро что-нибудь сделать к чаю. Тесто получается очень мягким и сочным.
Идея приготовления пышных мафинов с голубикой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Для аппетитной корочки сверху нужно посыпать мафины хрустящей крошкой.
Ингредиенты:
- масло – 80 г
- сахар – 280 г
- яйца – 3 шт
- масло – 70 мл
- молоко – 140 мл
- ванильный экстракт несколько капель или 5-10 г ванильного сахара
- мука – 365 г
- разрыхлитель – 10 г
- щепотка соли
- голубика – 150-200 г
Способ приготовления:
1. В миску положите масло, сахар и взбейте.
2. По одному добавьте яйца, затем влейте растительное масло, молоко, ванильный экстракт.
3. Все хорошо перемешайте.
4. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и соль.
5. Просейте до жидкой массы, перемешайте до однородности.
6. Затем добавьте голубику, снова перемешайте и заполните формы на 2/3. Посыпьте крошкой.
Ингредиенты для хрустящей крошки:
- 100 г муки
- 50 г сахара
- 4 ст.л. растопленного масла
Способ приготовления хрустящей крошки:
1. Смешайте сахар с мукой.
2. Добавьте масло, перемешайте в крошку.
Мафины ставим в разогретую духовку до 190 градусов на 30 минут. Но ориентируйтесь по своей духовке.
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