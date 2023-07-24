С сезонной голубикой можно приготовить очень простые сладкие мафины. Такая выпечка идеально подойдет, если вам нужно очень быстро что-нибудь сделать к чаю. Тесто получается очень мягким и сочным.

Идея приготовления пышных мафинов с голубикой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Для аппетитной корочки сверху нужно посыпать мафины хрустящей крошкой.

Ингредиенты:

масло – 80 г

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сахар – 280 г

яйца – 3 шт

масло – 70 мл

молоко – 140 мл

ванильный экстракт несколько капель или 5-10 г ванильного сахара

мука – 365 г

разрыхлитель – 10 г

щепотка соли

голубика – 150-200 г

Способ приготовления:

1. В миску положите масло, сахар и взбейте.

2. По одному добавьте яйца, затем влейте растительное масло, молоко, ванильный экстракт.

3. Все хорошо перемешайте.

4. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и соль.

5. Просейте до жидкой массы, перемешайте до однородности.

6. Затем добавьте голубику, снова перемешайте и заполните формы на 2/3. Посыпьте крошкой.

Ингредиенты для хрустящей крошки:

100 г муки

50 г сахара

4 ст.л. растопленного масла

Способ приготовления хрустящей крошки:

1. Смешайте сахар с мукой.

2. Добавьте масло, перемешайте в крошку.

Мафины ставим в разогретую духовку до 190 градусов на 30 минут. Но ориентируйтесь по своей духовке.

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