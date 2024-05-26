Сочные сезонные плоды обязательно нужно использовать для приготовления вкусных блюд. С черешней, например, можно сделать пышные оладьи. Они идеально сочетаются с чаем, кофе или какао. Особенно понравится детям.

Идея приготовления рыхлых оладий с черешней опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Тесто очень простое и не растекается.

Ингредиенты:

кефир 2,5% (теплый) – 500 г

яйца – 1 шт.

сахар – 3-4 ст.л.

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соль – 1/2 ч.л.

сода – 1 ч.л. (тушить)

мука – 340 г

черешня – 300 г

Способ приготовления:

1.В теплый кефир добавить яйцо, сахар, соль и муку.

2. Вымешать густое тесто.

3. Добавить черешню без косточек.

4. Отлично перемешать.

5. Потушить соду.

6. Добавить в тесто и снова перемешать.

7. Отставить на 15 минут.

8. Тесто больше перемешивать нельзя.

9. Осторожно набрать ложкой сверху и жарить на растительном масле до золотистой корочки.

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