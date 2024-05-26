Пышные жареные оладьи с черешней: не горят и не опадают
Сочные сезонные плоды обязательно нужно использовать для приготовления вкусных блюд. С черешней, например, можно сделать пышные оладьи. Они идеально сочетаются с чаем, кофе или какао. Особенно понравится детям.
Идея приготовления рыхлых оладий с черешней опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Тесто очень простое и не растекается.
Ингредиенты:
- кефир 2,5% (теплый) – 500 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 3-4 ст.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- сода – 1 ч.л. (тушить)
- мука – 340 г
- черешня – 300 г
Способ приготовления:
1.В теплый кефир добавить яйцо, сахар, соль и муку.
2. Вымешать густое тесто.
3. Добавить черешню без косточек.
4. Отлично перемешать.
5. Потушить соду.
6. Добавить в тесто и снова перемешать.
7. Отставить на 15 минут.
8. Тесто больше перемешивать нельзя.
9. Осторожно набрать ложкой сверху и жарить на растительном масле до золотистой корочки.
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