Рецепты консервации слив на зиму без сахара

Из сливы можно приготовить много блюд и консервации на зиму, но в традиционные рецепты обычно входит сахар. Это проблематично для тех людей, которые по определенным причинам его не употребляют. Сегодня редакция FoodOboz делится подборкой рецептов концервации из слив, которые не содержат сахара.

Пюре из слив

Ингредиенты:

Сливы без косточек – 1400 г

Вода – 210 мл

Способ приготовления:

Сливы промыть, разрезать на несколько частей, предварительно удалить косточку. Кусочки переложить в кастрюлю, залить кипяченой водой из расчета 150 мл жидкости на 1 кг слив без косточек. Довести до кипения. Продолжать варить в течение получаса на медленном огне. Затем остудить. Холодную кашицу протереть через сито или прокрутить на мясорубке. Перелить пюре в кастрюлю, довести до кипения, варить на медленном огне 5 минут. Горячее готовое пюре разлить по стерильным банкам, закатать крышками и укутать до полного остывания.

Повидло из слив без сахара

Видео дня

Ингредиенты:

Сливы – 2300 г

Вода – 330 мл

Способ приготовления:

Сливы разрезать на четвертинки, удалив косточки. Высыпать нарезанные сливы в кастрюлю, залить водой. Варить на среднем огне, пока воды не станет в два раза меньше. Подготовить банки: обдать кипятком, простерилизовать в духовке или на пару. Повидло готово тогда, когда оно не растекается по ложке. Повидло разлить по банкам и закатать крышками.

Заготовка к блюдам из слив на зиму без сахара

Ингредиенты:

Сливы желтые – 2,5 кг

Способ приготовления:

Убрать плодоножки и промыть ягоды. С помощью зубочистки в сливах сделать проколы и высыпать их в эмалированную посуду. Через несколько часов, когда плоды дадут сок, довести до кипения и варить в течение 5 минут. Затем остудить варенье и снова вскипятить. Выполнить данную процедуру еще 2 раза. Горячее варенье переложить в чистые банки, закатать. Накрыть одеялом до полного остывания.

Консервированный сок из слив без сахара

Ингредиенты:

Сливы – 3 кг

Способ приготовления:

Чистые фрукты разрезать на несколько частей, нагреть в алюминиевой посуде до 70 градусов на среднем огне и оставить на 20 минут остывать. После этого переложить фруктовую массу в марлю, подвесить над посудой, в который будет стекать сок. Сок разлить по банкам и стерилизовать пол часа. Закрыть тары крышками и убрать в темное место, накрыв одеялом.

Маринованные сливы с медом без сахара

Ингредиенты:

Сливы – 1 кг

Мед липовый или цветочный – 250 г

Вода – 200 мл

Гвоздика – 5 шт

Ваниль – 1 стручок

Способ приготовления:

Промытые плоды разложить по стерильным банкам. Остальные ингредиенты варить на медленном огне 25 минут. Готовым маринадом залить фрукты и закатать крышками. Хранить такую заготовку рекомендуется в прохладном месте, чтобы избежать взрыва банок.

Сливовый компот без сахара

Ингредиенты:

Сливы – 1400 г

Вода – 2 л

Способ приготовления:

Банки промыть с содой. Промытые фрукты переложить в дуршлаг и опустить в кипящую воду на 5-8 секунд. Разложить сливы в банки и накрыть крышками. На дно широкой кастрюли положить полотенце, поставить банки, налить обычной воды не до краев. Стерилизовать компот в течение 20 минут, затем аккуратно достать стеклянную посуду из кастрюли и закатать крышками.

Ранее OBOZREVATEL знакомил с рецептами