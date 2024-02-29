Сливочный суп с красной рыбой и брокколи: пикантный вкус, который вас удивит

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Сливочный суп с красной рыбой и брокколи: пикантный вкус, который вас удивит

Можно ли быстро приготовить суп, который будет выглядеть, как в ресторане и приятно удивит вкусом? Оказывается, это действительно просто.

Для приготовления такого супа нужно правильно подобрать ингредиенты и добавить нотку фантазии. Именно так сделала фудблогер с ником fasting_marafon, предложив в Instagram рецепт приготовления сливочного супа из брокколи и красной рыбы.

Сливочный суп с красной рыбой и брокколи: пикантный вкус, который вас удивит
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Ингредиенты

  • Красная рыба – 150 гр
  • Брокколи – 150 гр
  • Лук – 50 гр
  • Морковь – 100 гр
  • Картофель – 200 гр
  • Сливки 20% – 80 мл
  • Сыр сливочный – 2 ст.л.
  • Томаты черри – 50 гр
  • Соль
  • Кипяток – 2 л
  • Масло для жарки

Способ приготовления

1.Обжариваем лук, морковь и картофель на одной сковородке. Перекладываем жареные овощи в кастрюлю и заливаем крутым кипятком.

Сливочный суп с красной рыбой и брокколи: пикантный вкус, который вас удивит

2. Рыбу нарезаем на небольшие куски и отправляем в кастрюлю. Туда же добавляем брокколи, сливки и сыр.

Сливочный суп с красной рыбой и брокколи: пикантный вкус, который вас удивит

3. Варим суп до готовности картофеля. В конце добавляем томаты, нарезанные половинками.

Сливочный суп с красной рыбой и брокколи: пикантный вкус, который вас удивит

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