Сливочный суп с красной рыбой и брокколи: пикантный вкус, который вас удивит
Можно ли быстро приготовить суп, который будет выглядеть, как в ресторане и приятно удивит вкусом? Оказывается, это действительно просто.
Для приготовления такого супа нужно правильно подобрать ингредиенты и добавить нотку фантазии. Именно так сделала фудблогер с ником fasting_marafon, предложив в Instagram рецепт приготовления сливочного супа из брокколи и красной рыбы.
Ингредиенты
- Красная рыба – 150 гр
- Брокколи – 150 гр
- Лук – 50 гр
- Морковь – 100 гр
- Картофель – 200 гр
- Сливки 20% – 80 мл
- Сыр сливочный – 2 ст.л.
- Томаты черри – 50 гр
- Соль
- Кипяток – 2 л
- Масло для жарки
Способ приготовления
1.Обжариваем лук, морковь и картофель на одной сковородке. Перекладываем жареные овощи в кастрюлю и заливаем крутым кипятком.
2. Рыбу нарезаем на небольшие куски и отправляем в кастрюлю. Туда же добавляем брокколи, сливки и сыр.
3. Варим суп до готовности картофеля. В конце добавляем томаты, нарезанные половинками.
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