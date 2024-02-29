Можно ли быстро приготовить суп, который будет выглядеть, как в ресторане и приятно удивит вкусом? Оказывается, это действительно просто.

Для приготовления такого супа нужно правильно подобрать ингредиенты и добавить нотку фантазии. Именно так сделала фудблогер с ником fasting_marafon, предложив в Instagram рецепт приготовления сливочного супа из брокколи и красной рыбы.

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Ингредиенты

Красная рыба – 150 гр

Брокколи – 150 гр

Лук – 50 гр

Морковь – 100 гр

Картофель – 200 гр

Сливки 20% – 80 мл

Сыр сливочный – 2 ст.л.

Томаты черри – 50 гр

Соль

Кипяток – 2 л

Масло для жарки

Способ приготовления

1.Обжариваем лук, морковь и картофель на одной сковородке. Перекладываем жареные овощи в кастрюлю и заливаем крутым кипятком.

2. Рыбу нарезаем на небольшие куски и отправляем в кастрюлю. Туда же добавляем брокколи, сливки и сыр.

3. Варим суп до готовности картофеля. В конце добавляем томаты, нарезанные половинками.

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