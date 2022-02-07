Соленые начинки для блинов: топ-5 небанальных вариантов на Масленицу 2022

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Соленые начинки для блинов: топ-5 небанальных вариантов на Масленицу 2022

Уже совсем скоро христиане восточного обряда будут праздновать праздник Масленицы. Дата меняется ежегодно, и в 2022 году Масленая неделя продолжается в период с 28 февраля по 6 марта. Главный атрибут праздника – вкусные блины. Их можно приготовить по классическому рецепту и подавать с медом, а можно разнообразить сладкими или солеными начинками.

Рецептом блинов и вариантами соленых начинок для блюда поделилась фудблогер Анна (anny.cooking) на своей странице в Instagram.

Блинчики на молоке

Ингредиенты на 13-14 блинов:

  • яйца – 2 шт

  • молоко – 400 мл

  • мука – 4 ст. л.

  • соль – 1\3 ч. л.

  • сахар – 1 ст. л.

  • масло – 3 ст. л.

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Жарение блинов

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты для блинов и взбить блендером или смешивать ингредиенты поочередно, взбивая венчиком.

2. Пожарить блины.

Варианты соленых начинок для блинов

Блинчики с соленой начинкой

  • Отварная курица+твердый сыр.

  • Жареные грибы + творог.

  • Свежий помидор+сыр.

  • Жульен: курица+грибы+сыр+чеснок+сливки.

  • Фахитос: лук + болгарский перец + чеснок + курица – потушить ингредиенты вместе.

Также эксперт советует готовые блины запекать в духовке – примерно 10-15 минут под фольгой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какой секретный ингредиент сделает блины идеальной текстуры.

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