Сырная галета с персиками: узнаете, как сделать тесто очень мягким

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Сырная галета с персиками: узнаете, как сделать тесто очень мягким

Сырная галета с персиками – это вкусное блюдо, отлично подходящее как в качестве дополнения к кофе или чаю, так и для перекуса. Вкусная, нежная и невероятно ароматная выпечка точно понравится всем, кто будет ее пробовать.

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Как правильно приготовить тесто для галеты, в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. Она также показала, сколько персиков следует давать в начинку, чтобы она не потекла.

Сырная галета с персиками: узнаете, как сделать тесто очень мягким

Способ приготовления

  • Кисломолочный творог – 250 гр
  • Сахар – 50 гр
  • Ванильный сахар – 1 уп
  • Сливочное масло – 100 гр
  • Мука – 200 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Крахмал кукурузный – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. В кисломолочный творог добавляем сахар, ванильный сахар и мягкое масло растираем ложкой.

Сырная галета с персиками: узнаете, как сделать тесто очень мягким

2. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться густое, не липнуть в руки, но одновременно мягкое и эластичное.

Сырная галета с персиками: узнаете, как сделать тесто очень мягким

3. Раскатываем тесто в форме круга сразу на пергаменте.

Сырная галета с персиками: узнаете, как сделать тесто очень мягким

4. Середину равномерно присыпаем крахмалом, выкладываем нарезанные персики и присыпаем сверху сахаром.

5. Выпекаем в предварительно разогретой до 180° духовке 25-30 минут.

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