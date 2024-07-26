Сырная галета с персиками: узнаете, как сделать тесто очень мягким
Сырная галета с персиками – это вкусное блюдо, отлично подходящее как в качестве дополнения к кофе или чаю, так и для перекуса. Вкусная, нежная и невероятно ароматная выпечка точно понравится всем, кто будет ее пробовать.
Как правильно приготовить тесто для галеты, в Instagram рассказала фудблогер Анна Филь. Она также показала, сколько персиков следует давать в начинку, чтобы она не потекла.
Способ приготовления
- Кисломолочный творог – 250 гр
- Сахар – 50 гр
- Ванильный сахар – 1 уп
- Сливочное масло – 100 гр
- Мука – 200 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Крахмал кукурузный – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. В кисломолочный творог добавляем сахар, ванильный сахар и мягкое масло растираем ложкой.
2. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться густое, не липнуть в руки, но одновременно мягкое и эластичное.
3. Раскатываем тесто в форме круга сразу на пергаменте.
4. Середину равномерно присыпаем крахмалом, выкладываем нарезанные персики и присыпаем сверху сахаром.
5. Выпекаем в предварительно разогретой до 180° духовке 25-30 минут.
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