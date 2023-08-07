Сытная запеканка из кабачков и картофеля на обед: получается очень сочной
Кабачки и картофель – очень простой, бюджетный тандем, из которого можно сделать полноценный сытный обед. Выходит вкусная запеканка, которая не займет много вашего времени и которой хватит на всю семью. К тому же все компоненты сезонные.
Идея приготовления сытной запеканки из кабачков и картофеля опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Внутри спеченная масса получается очень сочной.
Ингредиенты:
- 1 средний кабачок молодой
- 2 средние картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- 3 яйца
- сыр по вкусу
- зелень
- 1 ст.л. муки
- 1 ст.л. сметаны
- соль, перец, сухой чеснок или свежий
Способ приготовления:
1. Сначала натереть кабачок.
2. Немножко посолить и отжать сок.
3. Натереть картофель, морковь, луковицу.
4. Добавить кабачок.
5. Все перемешать и добавить специи, муку и сметану.
6. Запекать при температуре 180 градусов 50 минут.
7. Дать остыть.
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