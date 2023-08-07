Кабачки и картофель – очень простой, бюджетный тандем, из которого можно сделать полноценный сытный обед. Выходит вкусная запеканка, которая не займет много вашего времени и которой хватит на всю семью. К тому же все компоненты сезонные.

Идея приготовления сытной запеканки из кабачков и картофеля опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Внутри спеченная масса получается очень сочной.

Ингредиенты:

1 средний кабачок молодой

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2 средние картофелины

1 морковь

1 луковица

3 яйца

сыр по вкусу

зелень

1 ст.л. муки

1 ст.л. сметаны

соль, перец, сухой чеснок или свежий

Способ приготовления:

1. Сначала натереть кабачок.

2. Немножко посолить и отжать сок.

3. Натереть картофель, морковь, луковицу.

4. Добавить кабачок.

5. Все перемешать и добавить специи, муку и сметану.

6. Запекать при температуре 180 градусов 50 минут.

7. Дать остыть.

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