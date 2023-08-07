Сытная запеканка из кабачков и картофеля на обед: получается очень сочной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Сытная запеканка из кабачков и картофеля на обед: получается очень сочной

Кабачки и картофель – очень простой, бюджетный тандем, из которого можно сделать полноценный сытный обед. Выходит вкусная запеканка, которая не займет много вашего времени и которой хватит на всю семью. К тому же все компоненты сезонные.

Идея приготовления сытной запеканки из кабачков и картофеля опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Внутри спеченная масса получается очень сочной.

Сытная запеканка из кабачков и картофеля на обед: получается очень сочной

Ингредиенты:

  • 1 средний кабачок молодой
Видео дня
  • 2 средние картофелины
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 3 яйца
  • сыр по вкусу
  • зелень
  • 1 ст.л. муки
  • 1 ст.л. сметаны
  • соль, перец, сухой чеснок или свежий

Способ приготовления:

Сытная запеканка из кабачков и картофеля на обед: получается очень сочной

1. Сначала натереть кабачок.

2. Немножко посолить и отжать сок.

Сытная запеканка из кабачков и картофеля на обед: получается очень сочной

3. Натереть картофель, морковь, луковицу.

4. Добавить кабачок.

Сытная запеканка из кабачков и картофеля на обед: получается очень сочной

5. Все перемешать и добавить специи, муку и сметану.

6. Запекать при температуре 180 градусов 50 минут.

Сытная запеканка из кабачков и картофеля на обед: получается очень сочной

7. Дать остыть.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты