Самый простой торт, который не нужно выпекать – "Битое стекло". В его основе по классическому рецепту – разноцветное желе и сметана, реже десерт готовят с бисквитом, крекером или печеньем, добавляя разные фрукты.

Фудблогер Виктория с ником live_and_cooking на своей странице в TikTok поделилась рецептом желейного торта "Битое стекло" по-новому с фруктами.

Ингредиенты:

апельсин – 4 шт

киви – 4 шт

бананы – 2 шт

сметана – 600-700 г

сахар – 160 г

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желатин – 25 г + вода – 100 мл

ванильный сахар – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Апельсин и банан порезать кружочками, киви порезать кубиками.

2. Сметану смешать с сахаром и ванильным сахаром, по желанию добавить сгущенку.

3. Желатин залить водой и оставить набухать, затем растворить в микроволновке. Добавить в сметану и перемешать.

4. Глубокую миску застелить пленкой. По стенкам выложить апельсины, на дно насыпать половину киви. Вылить половину сметаны, посыпать бананами и оставшимися киви. Залить остальным желе. Накрыть миску плёнкой и поставить в холодильник на 3-4 часа.

5. Готовый торт перевернуть на другую сторону. Готово!

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