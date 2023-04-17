Торт "Битое стекло" за 20 минут: как приготовить десерт по-новому
Самый простой торт, который не нужно выпекать – "Битое стекло". В его основе по классическому рецепту – разноцветное желе и сметана, реже десерт готовят с бисквитом, крекером или печеньем, добавляя разные фрукты.
Фудблогер Виктория с ником live_and_cooking на своей странице в TikTok поделилась рецептом желейного торта "Битое стекло" по-новому с фруктами.
Ингредиенты:
- апельсин – 4 шт
- киви – 4 шт
- бананы – 2 шт
- сметана – 600-700 г
- сахар – 160 г
- желатин – 25 г + вода – 100 мл
- ванильный сахар – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Апельсин и банан порезать кружочками, киви порезать кубиками.
2. Сметану смешать с сахаром и ванильным сахаром, по желанию добавить сгущенку.
3. Желатин залить водой и оставить набухать, затем растворить в микроволновке. Добавить в сметану и перемешать.
4. Глубокую миску застелить пленкой. По стенкам выложить апельсины, на дно насыпать половину киви. Вылить половину сметаны, посыпать бананами и оставшимися киви. Залить остальным желе. Накрыть миску плёнкой и поставить в холодильник на 3-4 часа.
5. Готовый торт перевернуть на другую сторону. Готово!
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