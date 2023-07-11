Видео дня
Торт "Минутка" без выпечки и теста: делимся рецептом самого вкусного, быстрого и простого десерта
Кукурузные палочки могут быть идеальной основой для приготовления вкусных десертов. Они отлично сочетаются со сгущенным молоком, орехами и шоколадом.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного торта из кукурузных палочек со сгущенным молоком и орехами.
Ингредиенты:
- Кукурузные палочки – 90 г
- Сгущенка вареная – 300 г
- Масло сливочное – 150 г
- Орехи – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешайте сгущенное молоко со сливочным маслом и орехами, растопите на огне.
2. Вылейте готовую смесь к кукурузным палочкам, хорошо перемешайте.
3. Выложите готовую массу в форму с пергаментом, поставьте в холодильник на 2-3 часа.
4. Готовый торт порежьте и можно подавать!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: