Торт "Минутка" без выпечки и теста: делимся рецептом самого вкусного, быстрого и простого десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
372
Рецепт торта

Кукурузные палочки могут быть идеальной основой для приготовления вкусных десертов. Они отлично сочетаются со сгущенным молоком, орехами и шоколадом. 

Что приготовить из кукурузных палочек и сгущенного молока

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного торта из кукурузных палочек со сгущенным молоком и орехами.

Рецепт торта из кукурузных палочек
Видео дня

Ингредиенты:

  • Кукурузные палочки – 90 г
  • Сгущенка вареная – 300 г
  • Масло сливочное – 150 г
  • Орехи – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сгущенное молоко со сливочным маслом и орехами, растопите на огне. 

Сгущенка с орехами

2. Вылейте готовую смесь к кукурузным палочкам, хорошо перемешайте.

Приготовление торта

3. Выложите готовую массу в форму с пергаментом, поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Торт из кукурузных палочек

4. Готовый торт порежьте и можно подавать!

Готовый торт

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты