Кукурузные палочки могут быть идеальной основой для приготовления вкусных десертов. Они отлично сочетаются со сгущенным молоком, орехами и шоколадом.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного торта из кукурузных палочек со сгущенным молоком и орехами.

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Ингредиенты:

Кукурузные палочки – 90 г

Сгущенка вареная – 300 г

Масло сливочное – 150 г

Орехи – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сгущенное молоко со сливочным маслом и орехами, растопите на огне.

2. Вылейте готовую смесь к кукурузным палочкам, хорошо перемешайте.

3. Выложите готовую массу в форму с пергаментом, поставьте в холодильник на 2-3 часа.

4. Готовый торт порежьте и можно подавать!

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