Торт "Пьяная вишня" по-новому: секретами приготовления поделилась Ольга Матвей
Торт "Пьяная вишня" – один из самых вкусных десертов. Но приготовить его дома удачно – не так уж и просто. Самое главное – сделать удачное тесто для бисквита, причем он должен быть шоколадным.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале секретами приготовления вкусного торта, а также объяснила, как сделать удачный бисквит и вкусный крем.
Ингредиенты:
Вишни – 500 г
Яйца – 6 шт.
Сахар – 6 ст. л.
Мука – 6 ст. ложек + 1 ложка в крем
Какао – 200 г
Масло – 200 г
Сахар в крем – 0,5 стакана
Молоко – 0,5 стакана
Желтки – 6 шт.
Коньяк, можно вино
Совет кулинара: вишни залейте коньяком на сутки.
Способ приготовления:
1. Отделите белки от желктов, переложите в блендер белки и взбейте их с солью до пиков.
2. Желтки взбейте отдельно, пока они не посветлеют, около 2 минут.
3. В готовые белки положите три ложки сахара и также три в желтки и продолжайте их взбивать снова.
4. Перелейте готовые желтки в белки, но очень аккуратно, чтобы белки не "упали".
5. Далее в готовую смесь просейте через сито 6 ст. л. муки и 1 ст. л. какао, тщательно перемешайте.
6. Готовое тесто перелейте в форму и отправьте в духовку.
7. Заварной крем: взбейте 6 желтков и 1/2 стакана сахара, 1/2 молока, просейте туда 1 ст.л. какао и муки, взбейте до однородности.
8. Перелейте крем в сотейник, сделайте водяную баню и варите крем, постоянно помешивая, пока он не загустеет.
9. Готовый пирог достаньте из формы, переверните, срежьте донышко и дайте ему полностью остыть.
10. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахарной пудрой и добавьте туда уже готовый заварной крем, тщательно перемешайте.
11. Разрежьте бисквит пополам, достаньте середину.
12. Вишни процедите, сок из них прогрейте, он будет отличной пропиткой.
13. Вишни добавьте в крем, перемешайте.
14. Смажьте щедро коржи пропиткой и заполните кремом коржи, соедините их.
15. Сделайте глазурь: смешайте какао с водой, отправьте на огонь и варите, пока не глазурь не загустеет.
16. Горячей глазурью полейте торт, сверху можно украсить вишнями.
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