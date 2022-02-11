Торт "Пьяная вишня" по-новому: секретами приготовления поделилась Ольга Матвей

Торт "Пьяная вишня" – один из самых вкусных десертов. Но приготовить его дома удачно – не так уж и просто. Самое главное – сделать удачное тесто для бисквита, причем он должен быть шоколадным.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале секретами приготовления вкусного торта, а также объяснила, как сделать удачный бисквит и вкусный крем.

Ингредиенты:

Вишни – 500 г

Яйца – 6 шт.

Сахар – 6 ст. л.

Мука – 6 ст. ложек + 1 ложка в крем

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Какао – 200 г

Масло – 200 г

Сахар в крем – 0,5 стакана

Молоко – 0,5 стакана

Желтки – 6 шт.

Коньяк, можно вино

Совет кулинара: вишни залейте коньяком на сутки.

Способ приготовления:

1. Отделите белки от желктов, переложите в блендер белки и взбейте их с солью до пиков.

2. Желтки взбейте отдельно, пока они не посветлеют, около 2 минут.

3. В готовые белки положите три ложки сахара и также три в желтки и продолжайте их взбивать снова.

4. Перелейте готовые желтки в белки, но очень аккуратно, чтобы белки не "упали".

5. Далее в готовую смесь просейте через сито 6 ст. л. муки и 1 ст. л. какао, тщательно перемешайте.

6. Готовое тесто перелейте в форму и отправьте в духовку.

7. Заварной крем: взбейте 6 желтков и 1/2 стакана сахара, 1/2 молока, просейте туда 1 ст.л. какао и муки, взбейте до однородности.

8. Перелейте крем в сотейник, сделайте водяную баню и варите крем, постоянно помешивая, пока он не загустеет.

9. Готовый пирог достаньте из формы, переверните, срежьте донышко и дайте ему полностью остыть.

10. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахарной пудрой и добавьте туда уже готовый заварной крем, тщательно перемешайте.

11. Разрежьте бисквит пополам, достаньте середину.

12. Вишни процедите, сок из них прогрейте, он будет отличной пропиткой.

13. Вишни добавьте в крем, перемешайте.

14. Смажьте щедро коржи пропиткой и заполните кремом коржи, соедините их.

15. Сделайте глазурь: смешайте какао с водой, отправьте на огонь и варите, пока не глазурь не загустеет.

16. Горячей глазурью полейте торт, сверху можно украсить вишнями.

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