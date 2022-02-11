Торт "Пьяная вишня" по-новому: секретами приготовления поделилась Ольга Матвей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
1,3 т.
Вкусный торт с вишнями

Торт "Пьяная вишня" – один из самых вкусных десертов. Но приготовить его дома удачно – не так уж и просто. Самое главное – сделать удачное тесто для бисквита, причем он должен быть шоколадным.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале секретами приготовления вкусного торта, а также объяснила, как сделать удачный бисквит и вкусный крем.

Ингредиенты:

  • Вишни – 500 г

  • Яйца – 6 шт.

  • Сахар – 6 ст. л.

Глазурь для торта

  • Мука – 6 ст. ложек + 1 ложка в крем

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  • Какао – 200 г

  • Масло – 200 г

  • Сахар в крем – 0,5 стакана

Бисквит для торта

  • Молоко – 0,5 стакана

  • Желтки – 6 шт.

  • Коньяк, можно вино

Совет кулинара: вишни залейте коньяком на сутки.

Способ приготовления:

1. Отделите белки от желктов, переложите в блендер белки и взбейте их с солью до пиков.

2. Желтки взбейте отдельно, пока они не посветлеют, около 2 минут.

Приготовление теста для торта

3. В готовые белки положите три ложки сахара и также три в желтки и продолжайте их взбивать снова.

4. Перелейте готовые желтки в белки, но очень аккуратно, чтобы белки не "упали".

Домашний крем

5. Далее в готовую смесь просейте через сито 6 ст. л. муки и 1 ст. л. какао, тщательно перемешайте.

6. Готовое тесто перелейте в форму и отправьте в духовку.

7. Заварной крем: взбейте 6 желтков и 1/2 стакана сахара, 1/2 молока, просейте туда 1 ст.л. какао и муки, взбейте до однородности.

Желтки для заварного крема

8. Перелейте крем в сотейник, сделайте водяную баню и варите крем, постоянно помешивая, пока он не загустеет.

Приготовление крема для торта

9. Готовый пирог достаньте из формы, переверните, срежьте донышко и дайте ему полностью остыть.

10. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахарной пудрой и добавьте туда уже готовый заварной крем, тщательно перемешайте.

Вкусный крем для торта

11. Разрежьте бисквит пополам, достаньте середину.

Коржи для торта

12. Вишни процедите, сок из них прогрейте, он будет отличной пропиткой.

13. Вишни добавьте в крем, перемешайте.

Крем для торта

14. Смажьте щедро коржи пропиткой и заполните кремом коржи, соедините их.

15. Сделайте глазурь: смешайте какао с водой, отправьте на огонь и варите, пока не глазурь не загустеет.

Глазурь для торта

16. Горячей глазурью полейте торт, сверху можно украсить вишнями.

Готовый торт

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