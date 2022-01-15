Трендовый торт "Карпатка" с заварным кремом: получается еще лучше, чем эклеры

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
2,9 т.
Трендовый торт 'Карпатка' с заварным кремом: получается еще лучше, чем эклеры

Торт "Карпатка" снаружи напоминает большой торт-эклер. И не зря, ведь готовится почти так же. В результате получается очень нежным и воздушным. Из довольно простого набора продуктов получается безупречный и легкое лакомство, которое влюбляет с первого кусочка. А невероятный заварной крем очень напоминает по вкусу мороженое. Это даже как десерт 2в1.

Рецепт торта "Карпатка" опубликован в кулинарном блоге chefkonditer в Instagram.

Торт Карпатка с заварным кремом

Ингредиенты:

Тесто:

  • мука – 100 г

  • вода – 120 мл

  • масло сливочное – 30 г

  • растительное масло – 40 мл

  • яйца – 3 шт

  • разрыхлитель – 3 г

  • соль

Крем:

  • яйца – 2 шт

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  • сливочное масло – 250 г

  • мука – 2 ст. л.

  • молоко – 200 мл

  • сахар – 250 г

Способ приготовления:

1. Приготовление лепешек. Муку смешать с разрыхлителем и отставить.

2. Яйца взбить и отставить.

3. В кастрюлю положить сливочное масло, налить масло и воду. Посолить. Довести до кипения.

Приготовление коржей

4. Добавить муку и перемешать. Убрать из огня.

5. Постепенно налить яйца, взбивая миксером до однородности.

6. Разделить тесто на две равные части – будет всего два коржа. Выпекать каждый лепешек при температуре 200 градусов 20 минут.

7. Приготовление крема. В кастрюле смешать яйца, сахар и муку.

Заварной крем для торта

8. Постепенно налить молоко и перемешать, чтобы не было комочков.

9. Поставить на огонь и довести до загустения помешивая. Переложить в стеклянную посуду, накрыть пищевой пленкой и дать полностью остыть.

Формирование торта

10. Взбить крем вместе со сливочным маслом до однородности.

11. Перемазать торт.

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