Трендовый торт "Карпатка" с заварным кремом: получается еще лучше, чем эклеры
Торт "Карпатка" снаружи напоминает большой торт-эклер. И не зря, ведь готовится почти так же. В результате получается очень нежным и воздушным. Из довольно простого набора продуктов получается безупречный и легкое лакомство, которое влюбляет с первого кусочка. А невероятный заварной крем очень напоминает по вкусу мороженое. Это даже как десерт 2в1.
Рецепт торта "Карпатка" опубликован в кулинарном блоге chefkonditer в Instagram.
Ингредиенты:
Тесто:
мука – 100 г
вода – 120 мл
масло сливочное – 30 г
растительное масло – 40 мл
яйца – 3 шт
разрыхлитель – 3 г
соль
Крем:
яйца – 2 шт
сливочное масло – 250 г
мука – 2 ст. л.
молоко – 200 мл
сахар – 250 г
Способ приготовления:
1. Приготовление лепешек. Муку смешать с разрыхлителем и отставить.
2. Яйца взбить и отставить.
3. В кастрюлю положить сливочное масло, налить масло и воду. Посолить. Довести до кипения.
4. Добавить муку и перемешать. Убрать из огня.
5. Постепенно налить яйца, взбивая миксером до однородности.
6. Разделить тесто на две равные части – будет всего два коржа. Выпекать каждый лепешек при температуре 200 градусов 20 минут.
7. Приготовление крема. В кастрюле смешать яйца, сахар и муку.
8. Постепенно налить молоко и перемешать, чтобы не было комочков.
9. Поставить на огонь и довести до загустения помешивая. Переложить в стеклянную посуду, накрыть пищевой пленкой и дать полностью остыть.
10. Взбить крем вместе со сливочным маслом до однородности.
11. Перемазать торт.
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