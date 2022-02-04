Универсальное тесто для пельменей и вареников: получится даже у начинающих

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
6,1 т.
Универсальное тесто для пельменей и вареников: получится даже у начинающих

Многие хозяйки замешивают для пельменей и вареников разное тесто.. Экспериментируют с количеством добавленной муки, технологиями вымешивания. Но для тех, кто не может потратить на приготовление много времени и не слишком опытный в этом деле, идеально подойдет заварное тесто. Из него можно сделать и вкусные вареники, и пельмени.

Идея опубликована на странице smakoluk.ua в Instagram.

Рецепт универсального заварного теста

Ингредиенты:

  • мука – 800 г

  • яйца – 1 шт

  • соль – 0.5 ч.л

  • масло – 4 ст.л

  • кипяток – 375 мл

Рыхлое и нежное тесто – основа для удачных пельменей и вареников
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Способ приготовления:

1. Смешать яйцо, соль и растительное масло.

2. Соединить эту смесь с мукой.

Приготовление пельменей из заварного теста

3. Добавить крутой кипяток, вымешать деревянной ложкой.

Приготовление вареников из универсального заварного теста

4. Когда масса станет тугой, продолжить руками.

5. Вымесить тесто однородной консистенции.

6. Накрыть плотной крышкой или пищевой пленкой (чтобы не обветрилось) и дать отдохнуть 20-30 минут.

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