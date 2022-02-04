Универсальное тесто для пельменей и вареников: получится даже у начинающих

Многие хозяйки замешивают для пельменей и вареников разное тесто.. Экспериментируют с количеством добавленной муки, технологиями вымешивания. Но для тех, кто не может потратить на приготовление много времени и не слишком опытный в этом деле, идеально подойдет заварное тесто. Из него можно сделать и вкусные вареники, и пельмени.

Идея опубликована на странице smakoluk.ua в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 800 г

яйца – 1 шт

соль – 0.5 ч.л

масло – 4 ст.л

кипяток – 375 мл

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Способ приготовления:

1. Смешать яйцо, соль и растительное масло.

2. Соединить эту смесь с мукой.

3. Добавить крутой кипяток, вымешать деревянной ложкой.

4. Когда масса станет тугой, продолжить руками.

5. Вымесить тесто однородной консистенции.

6. Накрыть плотной крышкой или пищевой пленкой (чтобы не обветрилось) и дать отдохнуть 20-30 минут.

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