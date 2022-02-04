Универсальное тесто для пельменей и вареников: получится даже у начинающих
Многие хозяйки замешивают для пельменей и вареников разное тесто.. Экспериментируют с количеством добавленной муки, технологиями вымешивания. Но для тех, кто не может потратить на приготовление много времени и не слишком опытный в этом деле, идеально подойдет заварное тесто. Из него можно сделать и вкусные вареники, и пельмени.
Идея опубликована на странице smakoluk.ua в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 800 г
яйца – 1 шт
соль – 0.5 ч.л
масло – 4 ст.л
кипяток – 375 мл
Способ приготовления:
1. Смешать яйцо, соль и растительное масло.
2. Соединить эту смесь с мукой.
3. Добавить крутой кипяток, вымешать деревянной ложкой.
4. Когда масса станет тугой, продолжить руками.
5. Вымесить тесто однородной консистенции.
6. Накрыть плотной крышкой или пищевой пленкой (чтобы не обветрилось) и дать отдохнуть 20-30 минут.
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