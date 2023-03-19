Универсальный заварной крем: подойдет к любому десерту
Если у вас уже есть готовые коржи, и нужно очень быстро сделать из них вкусный десерт – такой крем будет идеальным вариантом. Он получается очень нежным, ведь готовится на основе молока и со сливочным маслом. Масса становится густой моментально, поэтому нужно активно ее помешивать.
Идея приготовления универсального заварного крема для любого десерта опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. С ним можно сделать эклеры, торт, мафины и другие ваши любимые лакомства.
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл
- ванильный сахар – 10 г
- крахмал кукурузный – 50 г (не больше)
- яйца – 2 шт
- сахар – 130 г
- сливочное масло – 150-180 г
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар и щепотку соли и все взбить миксером. Затем добавить кукурузный крахмал и еще раз взбить миксером.
2. Молоко наливаем в кастрюлю (но не эмалированную потому что с кремом подгорит) ставим на огонь и доводим до парения (не кипение – яйца обратятся сразу).
3. К молоку выливаем яичную смесь и на среднем огне помешиваем венчиком постоянно до обращения крема.
4. Когда крем обратился и начал пускать пузырьки, тогда делаем маленький огонь и 30 секунд активно помешиваем венчиком, чтобы хорошо вскрылся крахмал.
5. К крему добавляем сливочное масло и снова хорошо помешиваем, пока масло не соединится с другими ингредиентами.
6. Крем перекладываем в любую емкость, накрываем пищевой пленкой, чтобы не обветрился, охлаждаем до комнатной температуры и ставим в холодильник или сразу используем в любой десерт.
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