Если у вас уже есть готовые коржи, и нужно очень быстро сделать из них вкусный десерт – такой крем будет идеальным вариантом. Он получается очень нежным, ведь готовится на основе молока и со сливочным маслом. Масса становится густой моментально, поэтому нужно активно ее помешивать.

Идея приготовления универсального заварного крема для любого десерта опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. С ним можно сделать эклеры, торт, мафины и другие ваши любимые лакомства.

Ингредиенты:

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молоко – 500 мл

ванильный сахар – 10 г

крахмал кукурузный – 50 г (не больше)

яйца – 2 шт

сахар – 130 г

сливочное масло – 150-180 г

щепотка соли

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить сахар, ванильный сахар и щепотку соли и все взбить миксером. Затем добавить кукурузный крахмал и еще раз взбить миксером.

2. Молоко наливаем в кастрюлю (но не эмалированную потому что с кремом подгорит) ставим на огонь и доводим до парения (не кипение – яйца обратятся сразу).

3. К молоку выливаем яичную смесь и на среднем огне помешиваем венчиком постоянно до обращения крема.

4. Когда крем обратился и начал пускать пузырьки, тогда делаем маленький огонь и 30 секунд активно помешиваем венчиком, чтобы хорошо вскрылся крахмал.

5. К крему добавляем сливочное масло и снова хорошо помешиваем, пока масло не соединится с другими ингредиентами.

6. Крем перекладываем в любую емкость, накрываем пищевой пленкой, чтобы не обветрился, охлаждаем до комнатной температуры и ставим в холодильник или сразу используем в любой десерт.

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