Ужин за 30 минут: курица со сладким перцем и кукурузой и зеленый салат
Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.
В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми рецептами. Сегодня мы рассказываем, как приготовить курицу в томатном соусе со сладкиим перцем, фасолью и кукурузой.
На гарнир к такому блюду мы советуем подавать любой зеленый салат – рецепты приготовления весенних салатов с заправкой без майонеза можно посмотреть здесь.
Понадобится:
куриное филе – 600 г
темная консервированная фасоль – 300 г
консервированная кукуруза – 150 г
бульон или вода – 1 стакан
томатная паста – 3 ст. л.
красный лук – 1 шт.
сладкий перец – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
сахар – по вкусу
растительное масло – для жарки
Как готовить:
Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Нарезать кусочками, посолить, поперчить и обжарить в растительном масле до золотистого цвета.
Лук почистить, тонко нашинковать. Из перца удалить косточки и хвостик, нарезать тонкими полосками. Добавить овощи в сковороду к курице, жарить все вместе, помешивая, пока овощи не станут мягкими.
Томатную пасту развести водой или бульоном, влить в сковороду, добавить сахар (это нужно обязательно, чтобы отрегулировать кислинку томатной пасты), посолить, поперчить.
Перемешать, добавить фасоль и кукурузу, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума, тушить все вместе под крышкой 5-7 минут.
Подавать с зеленым салатом или отварным рисом. Ну, или с картофельным пюре.
Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.
Ранее OBOZREVATEL делился рецептом запеченной курицы от известного шефа Джейми Оливера. Птица по его рецепту получается сочной, мягкой и с хрустящей корочкой.