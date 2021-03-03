Ужин за 30 минут: курица со сладким перцем и кукурузой и зеленый салат

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми рецептами. Сегодня мы рассказываем, как приготовить курицу в томатном соусе со сладкиим перцем, фасолью и кукурузой.

На гарнир к такому блюду мы советуем подавать любой зеленый салат – рецепты приготовления весенних салатов с заправкой без майонеза можно посмотреть здесь.

Несколько ингредиентов для простейшего ужина. bourbonandhoney.com

Понадобится:

куриное филе – 600 г

темная консервированная фасоль – 300 г

консервированная кукуруза – 150 г

бульон или вода – 1 стакан

томатная паста – 3 ст. л.

красный лук – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

сахар – по вкусу

растительное масло – для жарки

Как готовить:

Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Нарезать кусочками, посолить, поперчить и обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Лук почистить, тонко нашинковать. Из перца удалить косточки и хвостик, нарезать тонкими полосками. Добавить овощи в сковороду к курице, жарить все вместе, помешивая, пока овощи не станут мягкими. Томатную пасту развести водой или бульоном, влить в сковороду, добавить сахар (это нужно обязательно, чтобы отрегулировать кислинку томатной пасты), посолить, поперчить. Перемешать, добавить фасоль и кукурузу, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума, тушить все вместе под крышкой 5-7 минут. Подавать с зеленым салатом или отварным рисом. Ну, или с картофельным пюре.

Гарнир можете выбрать на ваше усмотрение. bourbonandhoney.com

Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

Ранее OBOZREVATEL делился рецептом запеченной курицы от известного шефа Джейми Оливера. Птица по его рецепту получается сочной, мягкой и с хрустящей корочкой.