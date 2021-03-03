Ужин за 30 минут: курица со сладким перцем и кукурузой и зеленый салат

Маша Сердюк FoodOboz 15:24, 3.03.2021

Для того, чтобы приготовить ужин за полчаса, необязательно быть Джейми Оливером. Справиться с такой задачей может любой, было бы желание.

В рубрике "Ужин за 30 минут" редакция FoodOboz делится максимально простыми рецептами. Сегодня мы рассказываем, как приготовить курицу в томатном соусе со сладкиим перцем, фасолью и кукурузой.

На гарнир к такому блюду мы советуем подавать любой зеленый салат – рецепты приготовления весенних салатов с заправкой без майонеза можно посмотреть здесь.

Несколько ингредиентов для простейшего ужина.
bourbonandhoney.com

Понадобится:

  • куриное филе – 600 г

  • темная консервированная фасоль – 300 г

  • консервированная кукуруза – 150 г

  • бульон или вода – 1 стакан

  • томатная паста – 3 ст. л.

  • красный лук – 1 шт.

  • сладкий перец – 1 шт.

  • соль, перец – по вкусу

  • сахар – по вкусу

  • растительное масло – для жарки

Как готовить:

  1. Курицу помыть, вытереть насухо бумажными полотенцами. Нарезать кусочками, посолить, поперчить и обжарить в растительном масле до золотистого цвета.

  2. Лук почистить, тонко нашинковать. Из перца удалить косточки и хвостик, нарезать тонкими полосками. Добавить овощи в сковороду к курице, жарить все вместе, помешивая, пока овощи не станут мягкими.

  3. Томатную пасту развести водой или бульоном, влить в сковороду, добавить сахар (это нужно обязательно, чтобы отрегулировать кислинку томатной пасты), посолить, поперчить.

  4. Перемешать, добавить фасоль и кукурузу, довести до кипения. Уменьшить огонь до минимума, тушить все вместе под крышкой 5-7 минут.

  5. Подавать с зеленым салатом или отварным рисом. Ну, или с картофельным пюре.

Гарнир можете выбрать на ваше усмотрение.
bourbonandhoney.com

Пошаговую инструкцию приготовления овощного бульона можно посмотреть здесь и здесь. Рецепт куриного бульона смотрите здесь, бульона со свинины – здесь, а рецепт говяжьего бульона на костях – здесь.

Ранее OBOZREVATEL делился рецептом запеченной курицы от известного шефа Джейми Оливера. Птица по его рецепту получается сочной, мягкой и с хрустящей корочкой.

Комментировать
FoodOboz

Смотрите также

В Одессе мужчина выжил после падения с 23-го этажа. Видео с места ЧП

Минобороны закупило списанные и опасные боеприпасы по завышенной стоимости, – нардеп

Мать и дочка час заметали следы, пока их родной человек умирал: подробности убийства в Киеве

Первый лицензионный онлайн-букмекер в Украине – Parimatch

В Раде нардеп от ОПЗЖ выбирал икру белуги за $350. Видео