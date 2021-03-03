3 весенних салата без майонеза

Надоела зима и тяжелые майонезные салаты? Очень хорошо понимаем вас, поэтому с приходом весны предлагаем немного изменить рацион.

Редакция FoodOboz советует добавить в меню как можно больше зеленых салатов. Во-первых, это полезно, во-вторых, красиво – согласитесь, яркий салат в тарелке всегда радует взгляд (как, впрочем, и наши животики).

Предлагаем вам три максимально зеленых салата, а также рассказываем, как приготовить интересную заправку к ним.

Кислое яблоко идеально подходит для салатов. Источник: taste.com.au

Салат с авокадо, яблоком и медово-горчичной заправкой

спелый авокадо – 1шт.

зеленое яблоко (Симиренко или Гренни Смит) – 1 шт.

листья салата – 2 жмени

дижонская горчица – 1 ст. л.

жидкий мед – 1 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

белый винный уксус – 2 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Яблоко и авокадо нарезать дольками. Сложить в миску, добавить листья салата. Посолить, поперчить салат, хорошо перемешать. В чашке смешать горчицу, мед, масло и уксус. Полученной заправкой полить салат.

Новый взгляд на огуречный салат. Источник: familystylefood.com

Острый салат из огурцов с кунжутной заправкой

огурец – 2 шт.

орехи – 2 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

перец чили – по вкусу

имбирь – небольшой кусочек

лимонный сок – 1 ст. л.

соевый соус – 1 ст. л.

кунжутное масло – 3 ст. л.

Огурцы помыть, вытереть насухо и произвольно нарезать: можно резать полукольцами, крупными кубиками или толстой соломкой. Орехи измельчить: растереть в ступке или раскатать скалкой для теста. Сложить огурцы в миску, присыпать немного перцем чили (можно порезать свежий или использовать сухие хлопья). Сделать заправку. Имбирь почистить, потереть на самой мелкой терке. Сложить в чашку, добавить измельченный зубчик чеснока, лимонный сок, соевый соус и кунжутное масло. Перемешать. Полученной заправкой полить салат и хорошо перемешать.

Молодые кабачки можно есть сырыми как огурцы. Источник: popsugar.com

Салат с кабачком и лимонно-йогуртовой заправкой

молодой кабачок – 1 шт.

молодой редис – 3-4 шт.

микс салата – 1 упаковка

соль, перец – по вкусу

натуральный нежирный йогурт – 0,5 стакана

лимон – 1/4 шт.

чеснок – 1 зубчик

укроп – несколько веточек

Салат, кабачок и редис помыть, овощи вытереть насухо, листья салата подсушить. Кабачок нарезать тонкими ленточками с помощью овощечистки. Редис порезать тонкими колечками. Выложить в глубокую миску, добавить салатные листья. В стакан с йогуртом выжать сок из четвертинки лимона, посолить, поперчить. Добавить мелко рубленный укроп и чеснок. Хорошо перемешать и полить этим соусом салат.

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