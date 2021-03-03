3 весенних салата без майонеза

Надоела зима и тяжелые майонезные салаты? Очень хорошо понимаем вас, поэтому с приходом весны предлагаем немного изменить рацион.
Редакция FoodOboz советует добавить в меню как можно больше зеленых салатов. Во-первых, это полезно, во-вторых, красиво – согласитесь, яркий салат в тарелке всегда радует взгляд (как, впрочем, и наши животики).
Предлагаем вам три максимально зеленых салата, а также рассказываем, как приготовить интересную заправку к ним.
Салат с авокадо, яблоком и медово-горчичной заправкой
спелый авокадо – 1шт.
зеленое яблоко (Симиренко или Гренни Смит) – 1 шт.
листья салата – 2 жмени
дижонская горчица – 1 ст. л.
жидкий мед – 1 ст. л.
растительное масло – 2 ст. л.
белый винный уксус – 2 ч. л.
соль, перец – по вкусу
Яблоко и авокадо нарезать дольками. Сложить в миску, добавить листья салата.
Посолить, поперчить салат, хорошо перемешать.
В чашке смешать горчицу, мед, масло и уксус. Полученной заправкой полить салат.
Острый салат из огурцов с кунжутной заправкой
огурец – 2 шт.
орехи – 2 ст. л.
чеснок – 1 зубчик
перец чили – по вкусу
имбирь – небольшой кусочек
лимонный сок – 1 ст. л.
соевый соус – 1 ст. л.
кунжутное масло – 3 ст. л.
Огурцы помыть, вытереть насухо и произвольно нарезать: можно резать полукольцами, крупными кубиками или толстой соломкой.
Орехи измельчить: растереть в ступке или раскатать скалкой для теста.
Сложить огурцы в миску, присыпать немного перцем чили (можно порезать свежий или использовать сухие хлопья).
Сделать заправку. Имбирь почистить, потереть на самой мелкой терке. Сложить в чашку, добавить измельченный зубчик чеснока, лимонный сок, соевый соус и кунжутное масло. Перемешать.
Полученной заправкой полить салат и хорошо перемешать.
Салат с кабачком и лимонно-йогуртовой заправкой
молодой кабачок – 1 шт.
молодой редис – 3-4 шт.
микс салата – 1 упаковка
соль, перец – по вкусу
натуральный нежирный йогурт – 0,5 стакана
лимон – 1/4 шт.
чеснок – 1 зубчик
укроп – несколько веточек
Салат, кабачок и редис помыть, овощи вытереть насухо, листья салата подсушить.
Кабачок нарезать тонкими ленточками с помощью овощечистки. Редис порезать тонкими колечками.
Выложить в глубокую миску, добавить салатные листья.
В стакан с йогуртом выжать сок из четвертинки лимона, посолить, поперчить. Добавить мелко рубленный укроп и чеснок. Хорошо перемешать и полить этим соусом салат.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинские школьники нашли рецепт любимого борща Леси Украинки: рецепт из поколения в поколение передавался в семье Драгомановых-Косач.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!