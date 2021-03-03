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3 весенних салата без майонеза

2.1т
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Надоела зима и тяжелые майонезные салаты? Очень хорошо понимаем вас, поэтому с приходом весны предлагаем немного изменить рацион.

Редакция FoodOboz советует добавить в меню как можно больше зеленых салатов. Во-первых, это полезно, во-вторых, красиво – согласитесь, яркий салат в тарелке всегда радует взгляд (как, впрочем, и наши животики).

Предлагаем вам три максимально зеленых салата, а также рассказываем, как приготовить интересную заправку к ним.

Кислое яблоко идеально подходит для салатов.
Кислое яблоко идеально подходит для салатов. Источник: taste.com.au

Салат с авокадо, яблоком и медово-горчичной заправкой

  • спелый авокадо – 1шт.

  • зеленое яблоко (Симиренко или Гренни Смит) – 1 шт.

  • листья салата – 2 жмени

  • дижонская горчица – 1 ст. л.

  • жидкий мед – 1 ст. л.

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • белый винный уксус – 2 ч. л.

  • соль, перец – по вкусу

  1. Яблоко и авокадо нарезать дольками. Сложить в миску, добавить листья салата.

  2. Посолить, поперчить салат, хорошо перемешать.

  3. В чашке смешать горчицу, мед, масло и уксус. Полученной заправкой полить салат.

Новый взгляд на огуречный салат.
Новый взгляд на огуречный салат. Источник: familystylefood.com

Острый салат из огурцов с кунжутной заправкой

  • огурец – 2 шт.

  • орехи – 2 ст. л.

  • чеснок – 1 зубчик

  • перец чили – по вкусу

  • имбирь – небольшой кусочек

  • лимонный сок – 1 ст. л.

  • соевый соус – 1 ст. л.

  • кунжутное масло – 3 ст. л.

  1. Огурцы помыть, вытереть насухо и произвольно нарезать: можно резать полукольцами, крупными кубиками или толстой соломкой.

  2. Орехи измельчить: растереть в ступке или раскатать скалкой для теста.

  3. Сложить огурцы в миску, присыпать немного перцем чили (можно порезать свежий или использовать сухие хлопья).

  4. Сделать заправку. Имбирь почистить, потереть на самой мелкой терке. Сложить в чашку, добавить измельченный зубчик чеснока, лимонный сок, соевый соус и кунжутное масло. Перемешать.

  5. Полученной заправкой полить салат и хорошо перемешать.

Молодые кабачки можно есть сырыми как огурцы.
Молодые кабачки можно есть сырыми как огурцы. Источник: popsugar.com

Салат с кабачком и лимонно-йогуртовой заправкой

  • молодой кабачок – 1 шт.

  • молодой редис – 3-4 шт.

  • микс салата – 1 упаковка

  • соль, перец – по вкусу

  • натуральный нежирный йогурт – 0,5 стакана

  • лимон – 1/4 шт.

  • чеснок – 1 зубчик

  • укроп – несколько веточек

  1. Салат, кабачок и редис помыть, овощи вытереть насухо, листья салата подсушить.

  2. Кабачок нарезать тонкими ленточками с помощью овощечистки. Редис порезать тонкими колечками.

  3. Выложить в глубокую миску, добавить салатные листья.

  4. В стакан с йогуртом выжать сок из четвертинки лимона, посолить, поперчить. Добавить мелко рубленный укроп и чеснок. Хорошо перемешать и полить этим соусом салат.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тег
рецепт
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