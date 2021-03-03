Вечеря за 30 хвилин: курка із солодким перцем і кукурудзою та зелений салат

Для того, щоб приготувати вечерю за півгодини, необов'язково бути Джеймі Олівером. Впоратися із цим завданням може будь-хто, аби було бажання.

У рубриці "Вечеря за 30 хвилин" редакція FoodOboz ділиться максимально простими рецептами. Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати курку в томатному соусі з солодким перцем, квасолею і кукурудзою.

На гарнір до такої страви ми радимо подавати будь-який зелений салат – рецепти приготування весняних салатів із заправкою без майонезу можна подивитися тут.

Кілька інгредієнтів для найпростішої вечері. bourbonandhoney.com

Знадобиться:

куряче філе – 600 г

темна консервована квасоля – 300 г

консервована кукурудза – 150 г

бульйон або вода – 1 склянка

томатна паста – 3 ст. л.

червона цибуля – 1 шт.

солодкий перець – 1 шт.

сіль, перець – на смак

цукор – на смак

олія – для смаження

Як готувати:

Курку помити, витерти насухо паперовими рушниками. Нарізати шматочками, посолити, поперчити і обсмажити в олії до золотавого кольору. Цибулю почистити, тонко нашаткувати. З перцю видалити кісточки та хвостик, нарізати тонкими смужками. Додати овочі на сковорідку до курки, смажити все разом, помішуючи, поки овочі не стануть м'якими. Томатну пасту розвести водою або бульйоном, влити на пательню, додати цукор (це треба обов'язково, щоб відрегулювати кислинку томатної пасти), посолити, поперчити. Перемішати, додати квасолю і кукурудзу, довести до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму, тушкувати все разом під кришкою 5-7 хвилин. Подавати з зеленим салатом або відвареним рисом. Ну, або з картопляним пюре.

Гарнір можете обрати на власний розсуд. bourbonandhoney.com

Покрокову інструкцію приготування овочевого бульйону можна подивитися тут і тут. Рецепт курячого бульйону дивіться тут, бульйону зі свинини – тут, а рецепт яловичого бульйону на кістках – тут.

Раніше OBOZREVATEL ділився рецептом запеченої курки від відомого шефа Джеймі Олівера. Страва за його рецептом виходить соковитою, м'якою і з хрусткою скоринкою.