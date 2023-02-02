Вкуснее творожной: нежнейшая йогуртовая запеканка без муки и манки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее творожной: нежнейшая йогуртовая запеканка без муки и манки

Йогуртовая запеканка – это вкусная и полезная альтернатива творожной. Наибольшим преимуществом является то, что в ее основе нету муки и запеканка получается не такой калорийной. Особенно вкусно дополнить ее шоколадом, ягодами, изюмом или фруктами.

Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной запеканки из йогурта, в основе которой нет муки.

Рецепт йогуртовой запеканки без муки

Ингредиенты:

  • йогурт – 400 г
  • яйца – 4 шт
  • кукурузный крахмал – 4 ст. л.
  • сахар – 50 г
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  • лимонный сок – 1,5 ст. л.
  • ягоды – 80 г
  • шоколад – по желанию

Способ приготовления:

1. Для приготовления следует смешать йогурт, яйца, сахар и лимонный сок. Перемешать венчиком до однородности.

Вкусная домашняя запеканка из йогурта без муки и манки

2. Добавить крахмал и снова перемешать до однородности.

3. Ягоды помыть и просушить салфеткой или полотенцем, посыпать крахмалом. Шоколад измельчить. Добавить все в йогуртовую массу. Перемешать.

4. Получившуюся массу вылить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 170 градусов 50 минут, затем – при температуре 180 градусов 10 минут.

Йогуртовая запеканка без муки

5. Обязательно дать полностью остыть готовой запеканке.

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