Йогуртовая запеканка – это вкусная и полезная альтернатива творожной. Наибольшим преимуществом является то, что в ее основе нету муки и запеканка получается не такой калорийной. Особенно вкусно дополнить ее шоколадом, ягодами, изюмом или фруктами.

Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной запеканки из йогурта, в основе которой нет муки.

Ингредиенты:

йогурт – 400 г

яйца – 4 шт

кукурузный крахмал – 4 ст. л.

сахар – 50 г

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лимонный сок – 1,5 ст. л.

ягоды – 80 г

шоколад – по желанию

Способ приготовления:

1. Для приготовления следует смешать йогурт, яйца, сахар и лимонный сок. Перемешать венчиком до однородности.

2. Добавить крахмал и снова перемешать до однородности.

3. Ягоды помыть и просушить салфеткой или полотенцем, посыпать крахмалом. Шоколад измельчить. Добавить все в йогуртовую массу. Перемешать.

4. Получившуюся массу вылить в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 170 градусов 50 минут, затем – при температуре 180 градусов 10 минут.

5. Обязательно дать полностью остыть готовой запеканке.

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