Вкусные кабачковые оладьи с мясом и сыром для сытного обеда
Если вы не знаете, что приготовить на обед, чтобы это было сытно, вкусно и полезно, выбирайте блюда из кабачков. Ведь это самый простой овощ в приготовлении, но при этом из него можно сделать вкуснейшие и питательные блюда, например, пиццу, пироги, фаршировать мясом.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусных и сытных кабачковых оладий с мясом и сыром, которые будут отличным вариантом обеда и даже ужина.
1. Оладьи с фаршем
Ингредиенты:
Кабачки – 1 шт.
Мясной фарш – 400 г
Чеснок – 2 зубчика
Мука – 50 г
Яйцо – 1 шт.
Растительное масло – 50 мл
Петрушка – 5-7 веток
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте и натрите на крупной терке кабачок, добавьте яйцо, муку, соль, перец и все тщательно перемешайте.
Мясной фарш добавьте к кабачку, перемешайте так, чтобы тесто было однородным.
Хорошо разогрейте сковороду и пожарьте оладьи с двух сторон до золотистости.
Перед подачей присыпьте их измельченной петрушкой, можно добавить сметану.
2. Кабачковые оладьи с сыром
Ингредиенты:
Кабачки – 1 шт.
Лук – 1 шт.
Сыр твердый – 100 г
Яйца – 1 шт.
Мука – 4 ст. л.
Растительное масло – 2-3 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Кабачок помойте и порежьте большими кусками, переложите в блендер.
Добавьте к нему яйцо, муку, лук и взбейте до однородности.
Натрите на крупной терке сыр, добавьте в готовое тесто, посолите, поперчите и перемешайте.
Разогрейте сковороду, налейте масло и выложите ложкой оладьи, обжарьте в двух сторон до золотистости.
Подавать блюдо лучше всего горячим, можно добавить любой соус на свой вкус, а также вкусно будет с овощным салатом.
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