Вкусные кабачковые оладьи с мясом и сыром для сытного обеда

Если вы не знаете, что приготовить на обед, чтобы это было сытно, вкусно и полезно, выбирайте блюда из кабачков. Ведь это самый простой овощ в приготовлении, но при этом из него можно сделать вкуснейшие и питательные блюда, например, пиццу, пироги, фаршировать мясом.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусных и сытных кабачковых оладий с мясом и сыром, которые будут отличным вариантом обеда и даже ужина.

1. Оладьи с фаршем

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Мясной фарш – 400 г

Чеснок – 2 зубчика

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Мука – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Растительное масло – 50 мл

Петрушка – 5-7 веток

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте и натрите на крупной терке кабачок, добавьте яйцо, муку, соль, перец и все тщательно перемешайте. Мясной фарш добавьте к кабачку, перемешайте так, чтобы тесто было однородным. Хорошо разогрейте сковороду и пожарьте оладьи с двух сторон до золотистости.

Перед подачей присыпьте их измельченной петрушкой, можно добавить сметану.

2. Кабачковые оладьи с сыром

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сыр твердый – 100 г

Яйца – 1 шт.

Мука – 4 ст. л.

Растительное масло – 2-3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Кабачок помойте и порежьте большими кусками, переложите в блендер. Добавьте к нему яйцо, муку, лук и взбейте до однородности. Натрите на крупной терке сыр, добавьте в готовое тесто, посолите, поперчите и перемешайте. Разогрейте сковороду, налейте масло и выложите ложкой оладьи, обжарьте в двух сторон до золотистости.

Подавать блюдо лучше всего горячим, можно добавить любой соус на свой вкус, а также вкусно будет с овощным салатом.

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