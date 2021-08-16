Вкусные кабачковые оладьи с мясом и сыром для сытного обеда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Оладьи из кабачка с сыром

Если вы не знаете, что приготовить на обед, чтобы это было сытно, вкусно и полезно, выбирайте блюда из кабачков. Ведь это самый простой овощ в приготовлении, но при этом из него можно сделать вкуснейшие и питательные блюда, например, пиццу, пироги, фаршировать мясом.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусных и сытных кабачковых оладий с мясом и сыром, которые будут отличным вариантом обеда и даже ужина.

1. Оладьи с фаршем

Кабачковые оладьи с мясом

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 шт.

  • Мясной фарш – 400 г

  • Чеснок – 2 зубчика

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  • Мука – 50 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Растительное масло – 50 мл

  • Петрушка – 5-7 веток

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте и натрите на крупной терке кабачок, добавьте яйцо, муку, соль, перец и все тщательно перемешайте.

  2. Мясной фарш добавьте к кабачку, перемешайте так, чтобы тесто было однородным.

  3. Хорошо разогрейте сковороду и пожарьте оладьи с двух сторон до золотистости.

Перед подачей присыпьте их измельченной петрушкой, можно добавить сметану.

2. Кабачковые оладьи с сыром

Как приготовить дома кабачковые оладьи с сыром

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 шт.

  • Лук – 1 шт.

  • Сыр твердый – 100 г

  • Яйца – 1 шт.

  • Мука – 4 ст. л.

  • Растительное масло – 2-3 ст. л.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачок помойте и порежьте большими кусками, переложите в блендер.

  2. Добавьте к нему яйцо, муку, лук и взбейте до однородности.

  3. Натрите на крупной терке сыр, добавьте в готовое тесто, посолите, поперчите и перемешайте.

  4. Разогрейте сковороду, налейте масло и выложите ложкой оладьи, обжарьте в двух сторон до золотистости.

Подавать блюдо лучше всего горячим, можно добавить любой соус на свой вкус, а также вкусно будет с овощным салатом.

Кабачковые оладьи с мясом

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