По-настоящему весеннее, легкое и вкусное блюдо – зеленый борщ. Готовится он очень просто и быстро, достаточно всего лишь сварить хороший бульон и выбрать зелень, которая придаст блюду необычный и яркий вкус.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного зеленого борща со шпинатом.

Ингредиенты:

вода – 1,5-2 л

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большая морковь – 1 шт.

​​​​​​​репчатый лук – 2 шт.

картофель – 2 шт. ​​​​​​​

петрушка – пучок

шпинат – пучок

​​​​​​​лавровый лист – 1 шт. ​​​​​​​

​​​​​​​зеленый лук – пучок

​​​​​​​подсолнечное масло – 2 ст. л.

перепелиные яйца – 4-5 шт.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сварите овощной бульон: очистите лук и переложите в кастрюлю.

2. Морковь очистите, нарежьте половину толстыми кружочками и переложите к луку, вылейте 2 литра воды.

3. Туда же добавьте лавровый лист и соль, доведите его кипения и варите 20 минут. После достаньте овощи из бульона, а его продолжайте варить на слабом огне.

4. Сварите яйца, почистите их.

5. Вторую половину моркови порежьте мелкими кубиками или соломкой вместе с луком.

6. Картофель порежьте кубиком.

7. Зелень помойте и порежьте мелко.

8. Добавьте все овощи, зелень, перемешайте, влейте подсолнечное масло и варите в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.

Обязательно попробуйте борщ и добавьте соль по вкусу, после этого снимите с плиты и дайте борщу настояться 20-30 минут.

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