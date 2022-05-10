Зеленый борщ без щавеля и крапивы: Евгений Клопотенко рассказал, чем заменить эти ингредиенты
По-настоящему весеннее, легкое и вкусное блюдо – зеленый борщ. Готовится он очень просто и быстро, достаточно всего лишь сварить хороший бульон и выбрать зелень, которая придаст блюду необычный и яркий вкус.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного зеленого борща со шпинатом.
Ингредиенты:
вода – 1,5-2 л
большая морковь – 1 шт.
репчатый лук – 2 шт.
картофель – 2 шт.
петрушка – пучок
шпинат – пучок
лавровый лист – 1 шт.
зеленый лук – пучок
подсолнечное масло –
2 ст. л.
перепелиные яйца – 4-5 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сварите овощной бульон: очистите лук и переложите в кастрюлю.
2. Морковь очистите, нарежьте половину толстыми кружочками и переложите к луку, вылейте 2 литра воды.
3. Туда же добавьте лавровый лист и соль, доведите его кипения и варите 20 минут. После достаньте овощи из бульона, а его продолжайте варить на слабом огне.
4. Сварите яйца, почистите их.
5. Вторую половину моркови порежьте мелкими кубиками или соломкой вместе с луком.
6. Картофель порежьте кубиком.
7. Зелень помойте и порежьте мелко.
8. Добавьте все овощи, зелень, перемешайте, влейте подсолнечное масло и варите в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.
Обязательно попробуйте борщ и добавьте соль по вкусу, после этого снимите с плиты и дайте борщу настояться 20-30 минут.
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