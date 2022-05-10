Зеленый борщ без щавеля и крапивы: Евгений Клопотенко рассказал, чем заменить эти ингредиенты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Домашний зеленый борщ со шпинатом

По-настоящему весеннее, легкое и вкусное блюдо – зеленый борщ. Готовится он очень просто и быстро, достаточно всего лишь сварить хороший бульон и выбрать зелень, которая придаст блюду необычный и яркий вкус.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного зеленого борща со шпинатом.

Свежие овощи

Ингредиенты:

  • вода – 1,5-2 л

Свежий шпинат
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  • большая морковь – 1 шт.

  • ​​​​​​​репчатый лук – 2 шт.

  • картофель – 2 шт.

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Специи для борща

  • петрушка – пучок

  • шпинат – пучок

  • ​​​​​​​лавровый лист – 1 шт.

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Лук для бульона

  • ​​​​​​​зеленый лук – пучок

  • ​​​​​​​подсолнечное масло –

    2 ст. л.

  • перепелиные яйца – 4-5 шт.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сварите овощной бульон: очистите лук и переложите в кастрюлю.

Домашний зеленый борщ

2. Морковь очистите, нарежьте половину толстыми кружочками и переложите к луку, вылейте 2 литра воды.

Свежая морковь

3. Туда же добавьте лавровый лист и соль, доведите его кипения и варите 20 минут. После достаньте овощи из бульона, а его продолжайте варить на слабом огне.

4. Сварите яйца, почистите их.

Вареные яйца

5. Вторую половину моркови порежьте мелкими кубиками или соломкой вместе с луком.

Овощной бульон

6. Картофель порежьте кубиком.

Картофель для борщаа

7. Зелень помойте и порежьте мелко.

Зелень для борща

8. Добавьте все овощи, зелень, перемешайте, влейте подсолнечное масло и варите в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.

Вкусный зеленый борщ

Обязательно попробуйте борщ и добавьте соль по вкусу, после этого снимите с плиты и дайте борщу настояться 20-30 минут.

Рецепт зеленого борща со шпинатом и яйцами

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