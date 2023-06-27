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Желе из красной смородины на зиму за 6 минут: будет очень густым и ароматным
Красная смородина – очень полезная и вкусная ягода, которая может быть основой для приготовления вкусных джемов, конфитюров, а также компотов и соусов к мясу.
Кулинар Лилия Цвет поделилась на своем YouTube-канале рецептом желе из красной смородины, с малиной и лимоном.
Ингредиенты:
- красная смородина – 500 г
- смородина чорная – 1 л
- малина – 0,5 л
- лимон(апельсин) – 1 шт.
- сахар – 1250 г
Способ приготовления:
1. Помойте смородину, оборвите веточки и листья. Помойте малину, черную смородину. Переложите в миску ягоды, перебейте блендером до однородности.
2. Всыпьте сахар и пропущенный через мясорубку лимон, варите до кипения. Обязательно снимите пену.
3. Разлейте варенье в банки и законсервируйте. Переверните банки вверх дном, укутайте в плед.
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