Желе из красной смородины на зиму за 6 минут: будет очень густым и ароматным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт желе из красной смородины

Красная смородина – очень полезная и вкусная ягода, которая может быть основой для приготовления вкусных джемов, конфитюров, а также компотов и соусов к мясу. 

Полезная красная смородина

Кулинар Лилия Цвет поделилась на своем YouTube-канале рецептом желе из красной смородины, с малиной и лимоном. 

Рецепт желе из смородины
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Ингредиенты:

  • красная смородина – 500 г
  • смородина чорная – 1 л 
  • малина – 0,5 л
  • лимон(апельсин) – 1 шт.
  • сахар – 1250 г

Способ приготовления:

1. Помойте смородину, оборвите веточки и листья. Помойте малину, черную смородину. Переложите в миску ягоды, перебейте блендером до однородности. 

Приготовление варенья

2. Всыпьте сахар и пропущенный через мясорубку лимон, варите до кипения. Обязательно снимите пену. 

Сколько варить варенье

3. Разлейте варенье в банки и законсервируйте. Переверните банки вверх дном, укутайте в плед. 

Готовое желе из красной смородины

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