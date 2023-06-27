Красная смородина – очень полезная и вкусная ягода, которая может быть основой для приготовления вкусных джемов, конфитюров, а также компотов и соусов к мясу.

Кулинар Лилия Цвет поделилась на своем YouTube-канале рецептом желе из красной смородины, с малиной и лимоном.

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Ингредиенты:

красная смородина – 500 г

смородина чорная – 1 л

малина – 0,5 л

лимон(апельсин) – 1 шт.

сахар – 1250 г

Способ приготовления:

1. Помойте смородину, оборвите веточки и листья. Помойте малину, черную смородину. Переложите в миску ягоды, перебейте блендером до однородности.

2. Всыпьте сахар и пропущенный через мясорубку лимон, варите до кипения. Обязательно снимите пену.

3. Разлейте варенье в банки и законсервируйте. Переверните банки вверх дном, укутайте в плед.

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