Знаменитый торт 'Аленка' на сгущенке: рецепт родом из СССР

Успех и вкус торта зависит от того, насколько в нем удачно сочетаются основа и крем. Торт "Аленка" – один из таких, и именно он был едва ли не самым популярным в СССР. А все потому, что шоколадный и светлый бисквит в сочетании с масляным кремом сделали свое дело. Основа как бисквитов, так и крема – сгущенка. Благодаря этому десерт получается очень нежным, мягким, в меру сочным и хорошо пропитывается.

Рецепт торта "Аленка" опубликован в Instagram пекаря из Японии под ником angela__son ("Рецепты бабушки Анжелы" ).

Ингредиенты:

Светлый бисквит:

яйца – 6 шт

сахар – 200 г

сгущенка – 380 г

сметана – 300 г

сливочное масло – 100 г

крахмал – 100 г

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разрыхлитель – 1 ст. л.

сода – 12 ч. л.

мука – 350-400 г

Шоколадный бисквит:

Все те же ингредиенты, только 60 г муки, нужно заменить на какао-порошок.

Пропитка:

сгущенка – 1 ст. л.

молоко\вода – 180 мл

Крем:

сгущенка – 2 б

сливочное масло – 82% 600 г

Способ приготовления:

1. Бисквит. Смешать муку, крахмал, соду и разрыхлитель. Просеять.

2. Взбить яйца с миксером сахаром.

3. Добавить к яйцам сгущенку, масло и сметану. Перемешать.

4. Постепенно добавить сухие просеянные ингредиенты, продолжая взбивать на низкой скорости миксера. При этом долго взбивать и перемешивать не нужно, достаточно добиться однородности.

5. Выпекать бисквиты в предварительно разогретой духовке при температуре 170 градусов 25 минут.

6. По такой же технологии испечь шоколадный бисквит.

7. Каждый охлажденный бисквит порезать еще на 2.

8. Крем. Взбить масло до тех пор пока оно не побелеет – примерно 3-5 минут.

9. Продолжая взбивать, добавить сгущенку. Взбивать до однородности.

10. Проследить бисквиты и собрать торт. Смазать кремом бока и верх торта. Украсить торт шоколадной и белой крошкой.

11. Поставить торт в пропиточный холодильник.

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