Рецепти на Масляну: млинці з апельсиновим соусом

Маша Сердюк FoodOboz 11:58, 22.02.2021

Солодкі млинці – чудова страва, яку можна приготувати як на Масляну, так і на сніданок у будь-який пору року.

Ми з вами вже ділилися рецептом солоної карамелі, яку можна подавати до млинців як соус, сьогодні хочемо розповісти, як приготувати апельсиновий соус – популярну добавку до французьких млинців креп сюзетт.

Для початку потрібно приготувати тісто. Тісто для млинців можете приготувати на власний розсуд:

Крім того, ми розповідали вам, як приготувати французькі крепи за рецептом Джеймі Олівера, а також ділилися рецептами веганських млинців і "королівських млинців" від Єлизавети II.

Отже, з тестом визначилися, настав час начинки.

Солодкі млинці – чудова страва для сніданку.
bonappetit.com

Готуємо апельсиновий соус. Його можна використовувати і як начинку (змастити їм млинці і згорнути трикутником або ролом), і як звичайний соус, вмочуючи в нього тонке тісто.

  • апельсини – 2 шт.

  • яйця – 2 шт.

  • цукор – 100 г

  • вершкове масло – 40 г

  1. Цукор висипати в каструлю. З одного апельсина зняти цедру (без білої частини), додати до цукру.

  2. З апельсинів вичавити сік, додати до цукру з цедрою. Перемішати до розчинення цукру.

  3. Яйця злегка збити виделкою (просто змішати білок і жовток, без утворення піни) і додати до суміші. Залишити хвилин на 20, аби цедра віддала свій аромат.

  4. Процідити, додати вершкове масло і варити на середньому вогні до загусання. Важливий момент: суміш не можна кип'ятити, бо вона може згорнутися.

  5. Готовий соус остудити і подавати до млинців.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що британські вчені порівняли найпопулярніші рецепти млинців з інтернету і за допомогою програми штучного інтелекту Monolith вивели найкращий спосіб приготування.

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