Как приготовить соленую карамель дома: простой рецепт

Соленая карамель – настоящая находка на любой кухне. Ее можно использовать как соус для блинчиков, а можно добавлять в кофе и мороженое. Карамелью можно поливать тосты и выпечку, можно готовить из нее прослойку для тортов, можно использовать как начинку для десертов – брауни, кексов или пирожных макарун.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом приготовления соленой карамели. Если хотите веганский вариант, используйте вместо сливок растительное молоко: рецепты приготовления можно посмотреть здесь.

Соленую карамель можно использовать как соус для блинчиков или начинку для десертов. Источник: downshiftology.com downshiftology.com

сахар – 200 г

сливочное масло – 100 г

сливки 33% – 125 мл

морская соль – 1 ч. л.

Сахар насыпать в кастрюлю с толстым дном. Поставить на средний огонь. Когда сахар начнет таять, начать мешать. Мешать постоянно, сахар не должен пригореть. Когда сахар превратится в сироп красивого янтарного цвета, добавить нарезанное кусочками сливочное масло. Мешать, пока масло полностью не растворится. Когда смесь станет однородной, влить сливки и варить 5 минут на минимальном огне, постоянно помешивая. Добавить половину соли, помешать и попробовать на вкус – если соли мало, можно добавить еще. Снять с плиты, остудить и перелить в баночку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить "королевские блинчики": рецептом этого блюда в конце 50-х Елизавета II лично поделилась с Дуайтом Эйзенхауэром, который на тот момент был 34-м президентом Соединенных Штатов Америки.

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