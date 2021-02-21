Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

Как приготовить соленую карамель дома: простой рецепт

1.4т
Читать материал на украинском

Соленая карамель – настоящая находка на любой кухне. Ее можно использовать как соус для блинчиков, а можно добавлять в кофе и мороженое. Карамелью можно поливать тосты и выпечку, можно готовить из нее прослойку для тортов, можно использовать как начинку для десертов – брауни, кексов или пирожных макарун.

Редакция FoodOboz делится с вами рецептом приготовления соленой карамели. Если хотите веганский вариант, используйте вместо сливок растительное молоко: рецепты приготовления можно посмотреть здесь.

Соленую карамель можно использовать как соус для блинчиков или начинку для десертов.

Соленую карамель можно использовать как соус для блинчиков или начинку для десертов. Источник: downshiftology.com

downshiftology.com

  • сахар – 200 г

  • сливочное масло – 100 г

  • сливки 33% – 125 мл

  • морская соль – 1 ч. л.

  1. Сахар насыпать в кастрюлю с толстым дном. Поставить на средний огонь. Когда сахар начнет таять, начать мешать. Мешать постоянно, сахар не должен пригореть.

  2. Когда сахар превратится в сироп красивого янтарного цвета, добавить нарезанное кусочками сливочное масло. Мешать, пока масло полностью не растворится.

  3. Когда смесь станет однородной, влить сливки и варить 5 минут на минимальном огне, постоянно помешивая.

  4. Добавить половину соли, помешать и попробовать на вкус – если соли мало, можно добавить еще.

  5. Снять с плиты, остудить и перелить в баночку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить "королевские блинчики": рецептом этого блюда в конце 50-х Елизавета II лично поделилась с Дуайтом Эйзенхауэром, который на тот момент был 34-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Масленица" на OBOZREVATEL.

Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
Масленица
Тег
рецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz