Веганські млинці: рецепт без яєць і молока

Млинці без яєць, молока чи кефіру – на перший погляд звучить як фантастика. Але це тільки на перший погляд. Насправді приготувати смачні млинці без цих інгредієнтів цілком реально.

Редакція FoodOboz ділиться веганським рецептом млинців – ідеальний варіант для тих, хто постить або дотримується харчування без тваринних жирів.

вода – 500 мл

борошно – 250 г

цукор – 2 ст. л.

олія – 2 ст. л.

сода – на кінчику ножа

сіль – щіпка

Начинку для млинців можна брати на власний розсуд. Джерело: recipesbycarina.com recipesbycarina.com

Воду закип'ятити і остудити. Залиште її трохи гарячої, так вона краще змішається з борошном. Борошно просіяти, потім додати в нього сіль, цукор і соду. Добре перемішати. Невеликими порціями влити воду в борошно, постійно помішуючи вінчиком. Тісто має вийти за консистенцією як рідка сметана. Якщо тісто вийде сильно густим, додайте ще води. Дайте тісту постояти 15 хвилин, потім додайте олію та перемішайте. Сковорідку трохи змастити олією, наливати тісто ополоником потроху, тонким шаром рівномірно розподіляючи по поверхні. Смажити млинці до рум'яного кольору з обох боків.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що британські вчені порівняли найпопулярніші рецепти млинців з інтернету і за допомогою програми штучного інтелекту Monolith вивели найкращий спосіб приготування.

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