Що готувати з цитрусами: 5 рецептів на цілий день

Зима не сильно розбещує нас різноманітністю фруктів і ягід, тому доводиться задовольнятися тим, що є. Тобто імпортними цитрусами.

Редакція FoodOboz вирішила, що їсти апельсини, мандарини і грейпфрути просто так – це занадто нудно, тому пропонує вам повноцінне меню на день. Всі рецепти в нашій добірці готуються з додаванням тих чи інших цитрусів.

Тісто для млинців можна приготувати як на молоці, так і на воді, кефірі або сироватці. taste.com.au

Сніданок. Млинці з апельсиновим соусом

Для початку потрібно приготувати тісто. Тісто для млинців можете приготувати на свій власний смак:

Потім готуємо апельсиновий соус. Нам знадобиться:

апельсини – 2 шт.

яйця – 2 шт.

цукор – 100 г

вершкове масло – 40 г

Цукор висипати в каструлю. З одного апельсина зняти цедру (без білої частини), додати до цукру. З апельсинів вичавити сік, додати до цукру з цедрою. Перемішати до розчинення цукру. Яйця злегка збити виделкою (просто змішати білок і жовток, без утворення піни) і додати до суміші. Залишити хвилин на 20, аби цедра віддала свій аромат. Потім процідити, додати вершкове масло і варити на середньому вогні до загустіння. Важливий момент: суміш не можна кип'ятити, інакше вона згорнеться. Готовому соусу дати вистигнути і подавати до млинців.

Замість грейпфрута можна взяти сицилійський апельсин. foodiecrush.com

Перекус. Салат з авокадо та грейпфрутом

грейпфрут – 1 шт.

стиглий авокадо – 1 шт.

мікс салату – 2 жмені

цибуля – за бажанням

сіль, перець – на смак

дижонская гірчиця – 1 ч. л.

олія – 2 ст. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

Авокадо почистити і нарізати шматочками. Грейпфрут почистити від шкірки і білих плівок таким чином, аби в нас вийшла м'якоть-філе. Скласти все в миску, додати мікс салату. За бажанням можна додати нашатковану тонкими півкільцями цибулю. Посолити, поперчити. Гірчицю змішати з олією та лимонним соком. Отриманою сумішшю заправити салат і добре перемішати.

Морквяно-апельсиновий суп має злегка солодкуватий, освіжаючий смак. bluejeanchef.com

Обід. Морквяно-апельсиновий суп

морква – 600 г

цибуля – 2 шт.

овочевий бульйон – 3 склянки

апельсин – 2 шт.

мед – 1 ст.л.

сіль, перець – на смак

густі вершки або нежирна сметана – для подачі

Цибулю та моркву почистити, нарізати кубиками. Викласти в каструлю, влити бульйон і готувати хвилин 30. Про те, як приготувати овочевий бульйон, можна подивитися тут. Коли овочі стануть м'якими, подрібнити суп блендером. З апельсинів вичавити сік. Додати його в суп, а також мед, сіль і перець на смак, перемішати і довести до кипіння. При подачі прикрасити вершками або сметаною.

Пиріг з мандаринами можна взяти з собою на роботу в якості перекусу. rbth.com

Полуденок. Пиріг з мандаринами

м'який кисломолочний сир – 900 г

мандарини – 500 г

борошно – 200 г

яйце – 4 шт.

цукор – 200 г

розпушувач – 2 ч. л.

лимон – 1 шт.

вершкове масло – 100 г

сметана – 200 г

олія – 4 ст. л.

Частину сиру (300 г) міксером змішати з олією, яйцем і цукром. Всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити тісто. Тісто розкачати, викласти у форму діаметром 24 см, зробити високі бортики і поставити в холодильник. Поки тісто "відпочиває" приготувати начинку. Лимон помити, натерти на тертушці 1 ч.л. цедри і віджати столову ложку лимонного соку. Білки відокремити від жовтків, окремо збити білки. Жовтки збити міксером разом із розм'якшеним вершковим маслом і цукром. Додати залишки сиру (600 г), сметану, розпушувач, цедру і сік лимона, все добре перемішати. Мандарини почистити, очистити від плівок, покласти в начинку половину скибочок. Ложкою вмішати збиті білки. Ще раз все добре перемішати. Дістати з холодильника форму з тістом, викласти сирну масу, зверху заглибити залишилися мандаринові дольки. Випікати пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці протягом години. Якщо верх пирога буде занадто швидко рум'янитися, прикрити його фольгою. Готовий пиріг остудити перед подачею.

Лайм надає курці пікантну кислинку. downshiftology.com

Вечеря. Курка з лаймом

курячі ніжки або стегна – 600 г

лайм – 2 шт

соєвий соус – 200 мл

вода – 200 мл

олія – 3 ст. л.

Курку помити, обсушити паперовими серветками і викласти на розпечену і змащену олією пательню. Смажити на сильному вогні з обох боків до утворення рум'яної скоринки. Щойно курка стане "засмаглою", влити соєвий соус і воду, а також вичавити сік з лайма. Лайм, який залишиться, нарізати кружальцями та викласти зверху на курку. Накрити сковороду кришкою і на сильному вогні тушкувати хвилин 5-7.

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