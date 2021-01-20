Що готувати з цитрусами: 5 рецептів на цілий день

Маша Сердюк FoodOboz 07:15, 20.01.2021

Зима не сильно розбещує нас різноманітністю фруктів і ягід, тому доводиться задовольнятися тим, що є. Тобто імпортними цитрусами.

Редакція FoodOboz вирішила, що їсти апельсини, мандарини і грейпфрути просто так – це занадто нудно, тому пропонує вам повноцінне меню на день. Всі рецепти в нашій добірці готуються з додаванням тих чи інших цитрусів.

Тісто для млинців можна приготувати як на молоці, так і на воді, кефірі або сироватці.
taste.com.au

Сніданок. Млинці з апельсиновим соусом

Для початку потрібно приготувати тісто. Тісто для млинців можете приготувати на свій власний смак:

Потім готуємо апельсиновий соус. Нам знадобиться:

  • апельсини – 2 шт.

  • яйця – 2 шт.

  • цукор – 100 г

  • вершкове масло – 40 г

  1. Цукор висипати в каструлю. З одного апельсина зняти цедру (без білої частини), додати до цукру.

  2. З апельсинів вичавити сік, додати до цукру з цедрою. Перемішати до розчинення цукру.

  3. Яйця злегка збити виделкою (просто змішати білок і жовток, без утворення піни) і додати до суміші. Залишити хвилин на 20, аби цедра віддала свій аромат. Потім процідити, додати вершкове масло і варити на середньому вогні до загустіння. Важливий момент: суміш не можна кип'ятити, інакше вона згорнеться.

  4. Готовому соусу дати вистигнути і подавати до млинців.

Замість грейпфрута можна взяти сицилійський апельсин.
foodiecrush.com

Перекус. Салат з авокадо та грейпфрутом

  • грейпфрут – 1 шт.

  • стиглий авокадо – 1 шт.

  • мікс салату – 2 жмені

  • цибуля – за бажанням

  • сіль, перець – на смак

  • дижонская гірчиця – 1 ч. л.

  • олія – 2 ст. л.

  • лимонний сік – 1 ст. л.

  1. Авокадо почистити і нарізати шматочками. Грейпфрут почистити від шкірки і білих плівок таким чином, аби в нас вийшла м'якоть-філе.

  2. Скласти все в миску, додати мікс салату. За бажанням можна додати нашатковану тонкими півкільцями цибулю. Посолити, поперчити.

  3. Гірчицю змішати з олією та лимонним соком. Отриманою сумішшю заправити салат і добре перемішати.

Морквяно-апельсиновий суп має злегка солодкуватий, освіжаючий смак.
bluejeanchef.com

Обід. Морквяно-апельсиновий суп

  • морква – 600 г

  • цибуля – 2 шт.

  • овочевий бульйон – 3 склянки

  • апельсин – 2 шт.

  • мед – 1 ст.л.

  • сіль, перець – на смак

  • густі вершки або нежирна сметана – для подачі

  1. Цибулю та моркву почистити, нарізати кубиками. Викласти в каструлю, влити бульйон і готувати хвилин 30. Про те, як приготувати овочевий бульйон, можна подивитися тут.

  2. Коли овочі стануть м'якими, подрібнити суп блендером.

  3. З апельсинів вичавити сік. Додати його в суп, а також мед, сіль і перець на смак, перемішати і довести до кипіння.

  4. При подачі прикрасити вершками або сметаною.

Пиріг з мандаринами можна взяти з собою на роботу в якості перекусу.
rbth.com

Полуденок. Пиріг з мандаринами

  • м'який кисломолочний сир – 900 г

  • мандарини – 500 г

  • борошно – 200 г

  • яйце – 4 шт.

  • цукор – 200 г

  • розпушувач – 2 ч. л.

  • лимон – 1 шт.

  • вершкове масло – 100 г

  • сметана – 200 г

  • олія – 4 ст. л.

  1. Частину сиру (300 г) міксером змішати з олією, яйцем і цукром. Всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити тісто.

  2. Тісто розкачати, викласти у форму діаметром 24 см, зробити високі бортики і поставити в холодильник.

  3. Поки тісто "відпочиває" приготувати начинку. Лимон помити, натерти на тертушці 1 ч.л. цедри і віджати столову ложку лимонного соку.

  4. Білки відокремити від жовтків, окремо збити білки. Жовтки збити міксером разом із розм'якшеним вершковим маслом і цукром. Додати залишки сиру (600 г), сметану, розпушувач, цедру і сік лимона, все добре перемішати.

  5. Мандарини почистити, очистити від плівок, покласти в начинку половину скибочок. Ложкою вмішати збиті білки. Ще раз все добре перемішати.

  6. Дістати з холодильника форму з тістом, викласти сирну масу, зверху заглибити залишилися мандаринові дольки.

  7. Випікати пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці протягом години. Якщо верх пирога буде занадто швидко рум'янитися, прикрити його фольгою. Готовий пиріг остудити перед подачею.

Лайм надає курці пікантну кислинку.
downshiftology.com

Вечеря. Курка з лаймом

  • курячі ніжки або стегна – 600 г

  • лайм – 2 шт

  • соєвий соус – 200 мл

  • вода – 200 мл

  • олія – 3 ст. л.

  1. Курку помити, обсушити паперовими серветками і викласти на розпечену і змащену олією пательню. Смажити на сильному вогні з обох боків до утворення рум'яної скоринки.

  2. Щойно курка стане "засмаглою", влити соєвий соус і воду, а також вичавити сік з лайма. Лайм, який залишиться, нарізати кружальцями та викласти зверху на курку.

  3. Накрити сковороду кришкою і на сильному вогні тушкувати хвилин 5-7.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найпопулярніші гарячі напої, які зігріють вас взимку не гірше чаю і какао.

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