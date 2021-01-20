Что готовить с цитрусами: 5 рецептов на целый день

Маша Сердюк FoodOboz 07:15, 20.01.2021

Зима не сильно балует нас разнообразием фруктов и ягод, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. То есть импортными цитрусами.

Редакция FoodOboz решила, что есть апельсины, мандарины и грейпфруты просто так – это слишком скучно, поэтому предлагает вам полноценное меню на день. Все рецепты в нашей подборке готовятся с добавлением тех или иных цитрусов.

Тесто для блинов можно приготовить как на молоке, так и на воде, кефире или сыворотке.
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Завтрак. Блинчики с апельсиновым соусом

Для начала нужно приготовить тесто. Тесто для блинов можете приготовить на свое усмотрение:

Затем готовим апельсиновый соус. Нам понадобится:

  • апельсины – 2 шт.

  • яйца – 2 шт.

  • сахар – 100 г

  • сливочное масло – 40 г

  1. Сахар высыпать в кастрюлю. С одного апельсина снять цедру (без белой части), добавить к сахару.

  2. Из апельсинов выжать сок, добавить к сахару с цедрой. Перемешать до растворения сахара.

  3. Яйца слегка взбить вилкой (просто смешать белок и желток, без образования пены) и добавить к смеси. Оставить минут на 20, чтобы цедра отдала свой аромат. Затем процедить, добавить сливочное масло и варить на среднем огне до загустения. Важный момент: смесь нельзя кипять, иначе она свернется.

  4. Готовый соус отсудить и подавать к блинчикам.

Вместо грейпфрута можно взять сицилийский апельсин.
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Перекус. Салат с грейпфрутом и авокадо

  • грейпфрут – 1 шт.

  • спелый авокадо – 1 шт.

  • микс салата – 2 жмени

  • лук – по желанию

  • соль, перец – по вкусу

  • дижонская горчица – 1 ч. л.

  • растительно масло – 2 ст. л.

  • лимонный сок – 1 ст. л.

  1. Авокадо почистить и нарезать кусочками. Грейпфрут почистить от кожуры и белых пленок таким образом, чтобы получилась одна мякоть-филе.

  2. Сложить все в миску, добавить микс салата. По желанию можно добавить нашинкованный тонкими полукольцами лук. Посолить, поперчить.

  3. Горчицу смешать с маслом и лимонным соком. Полученной смесью заправить салат и хорошо перемешать.

Морковно-апельсиновый суп имеет слегка сладковатый, освежающий вкус.
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Обед. Морковно-апельсиновый суп

  • морковь – 600 г

  • лук – 2 шт.

  • овощной бульон – 3 стакана

  • апельсин – 2 шт.

  • мед – 1 ст.л.

  • соль, перец – по вкусу

  • густые сливки или нежирная сметана – для подачи

  1. Лук и морковь почистить, нарезать кубиками. Выложить в кастрюлю, влить бульон и готовить минут 30. О том, как приготовить овощной бульон, можно посмотреть здесь.

  2. Когда овощи станут мягкими, измельчить суп блендером.

  3. Из апельсинов выжать сок. Добавить его в суп, а также мед, сoль и перец по вкусу, перемешать и довести до кипения.

  4. При подаче украсить сливками или сметаной.

Пирог с мандаринами можно взять с собой на работу в качестве перекуса.
rbth.com

Полдник. Пирог с мандаринами

  • мягкий творог – 900 г

  • мандарины – 500 г

  • мука – 200 г

  • яйцо – 4 шт.

  • сахар – 200 г

  • разрыхлитель – 2 ч. л.

  • лимон – 1 шт.

  • сливочное масло – 100 г

  • сметана – 200 г

  • растительное масло – 4 ст. л.

  1. Часть творога (300 г) миксером смешать с растительным маслом, яйцом и сахаром. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить тесто.

  2. Тесто раскатать, выложить в форму диаметром 24 см, сделать высокие бортики и поставить в холодильник.

  3. Пока тесто "отдыхает" приготовить начинку. Лимон помыть, натереть на терке 1 ч.л. цедры и отжать столовую ложку лимонного сока.

  4. Белки отделить от желтков, отдельно взбить белки. Желтки взбить миксером вместе с размягченным сливочным маслом и сахаром. Добавить оставшийся творог (600 г), сметану, разрыхлитель, цедру и сок лимона, все хорошо перемешать.

  5. Мандарины почистить, очистить от пленок, положить в начинку половину долек. Ложкой вмешать взбитые белки. Еще раз все хорошо перемешать.

  6. Достать из холодильника форму с тестом, выложить творожную массу, сверху углубить оставшиеся мандариновые дольки.

  7. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение часа. Если верх пирога будет слишком быстро румяниться, прикрыть его фольгой. Готовый пирог остудить перед подачей.

Лайм придает курице пикантную кислинку.
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Ужин. Курица с лаймом

  • куриные ножки или бедра – 600 г

  • лайм – 2 шт

  • соевый соус – 200 мл

  • вода – 200 мл

  • растительное масло – 3 ст. л.

  1. Курицу помыть, обсушить бумажными салфетками и выложить в раскаленную и смазанную маслом сковороду. Жарить на сильном огне с двух сторон до образования румяной корочки.

  2. Как только курица станет "загорелой", влить соевый соус и воду, а также выжать сок из лайма. Оставшийся лайм нарезать кружочками и выложить сверху на курицу.

  3. Накрыть сковороду крышкой и на сильном огне тушить все минут 5-7.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых популярных горячих напитках, которые согреют вас в зимнюю пору года не хуже чая и какао.

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