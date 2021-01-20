Что готовить с цитрусами: 5 рецептов на целый день
Зима не сильно балует нас разнообразием фруктов и ягод, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. То есть импортными цитрусами.
Редакция FoodOboz решила, что есть апельсины, мандарины и грейпфруты просто так – это слишком скучно, поэтому предлагает вам полноценное меню на день. Все рецепты в нашей подборке готовятся с добавлением тех или иных цитрусов.
Завтрак. Блинчики с апельсиновым соусом
Для начала нужно приготовить тесто. Тесто для блинов можете приготовить на свое усмотрение:
Затем готовим апельсиновый соус. Нам понадобится:
апельсины – 2 шт.
яйца – 2 шт.
сахар – 100 г
сливочное масло – 40 г
Сахар высыпать в кастрюлю. С одного апельсина снять цедру (без белой части), добавить к сахару.
Из апельсинов выжать сок, добавить к сахару с цедрой. Перемешать до растворения сахара.
Яйца слегка взбить вилкой (просто смешать белок и желток, без образования пены) и добавить к смеси. Оставить минут на 20, чтобы цедра отдала свой аромат. Затем процедить, добавить сливочное масло и варить на среднем огне до загустения. Важный момент: смесь нельзя кипять, иначе она свернется.
Готовый соус отсудить и подавать к блинчикам.
Перекус. Салат с грейпфрутом и авокадо
грейпфрут – 1 шт.
спелый авокадо – 1 шт.
микс салата – 2 жмени
лук – по желанию
соль, перец – по вкусу
дижонская горчица – 1 ч. л.
растительно масло – 2 ст. л.
лимонный сок – 1 ст. л.
Авокадо почистить и нарезать кусочками. Грейпфрут почистить от кожуры и белых пленок таким образом, чтобы получилась одна мякоть-филе.
Сложить все в миску, добавить микс салата. По желанию можно добавить нашинкованный тонкими полукольцами лук. Посолить, поперчить.
Горчицу смешать с маслом и лимонным соком. Полученной смесью заправить салат и хорошо перемешать.
Обед. Морковно-апельсиновый суп
морковь – 600 г
лук – 2 шт.
овощной бульон – 3 стакана
апельсин – 2 шт.
мед – 1 ст.л.
соль, перец – по вкусу
густые сливки или нежирная сметана – для подачи
Лук и морковь почистить, нарезать кубиками. Выложить в кастрюлю, влить бульон и готовить минут 30. О том, как приготовить овощной бульон, можно посмотреть здесь.
Когда овощи станут мягкими, измельчить суп блендером.
Из апельсинов выжать сок. Добавить его в суп, а также мед, сoль и перец по вкусу, перемешать и довести до кипения.
При подаче украсить сливками или сметаной.
Полдник. Пирог с мандаринами
мягкий творог – 900 г
мандарины – 500 г
мука – 200 г
яйцо – 4 шт.
сахар – 200 г
разрыхлитель – 2 ч. л.
лимон – 1 шт.
сливочное масло – 100 г
сметана – 200 г
растительное масло – 4 ст. л.
Часть творога (300 г) миксером смешать с растительным маслом, яйцом и сахаром. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить тесто.
Тесто раскатать, выложить в форму диаметром 24 см, сделать высокие бортики и поставить в холодильник.
Пока тесто "отдыхает" приготовить начинку. Лимон помыть, натереть на терке 1 ч.л. цедры и отжать столовую ложку лимонного сока.
Белки отделить от желтков, отдельно взбить белки. Желтки взбить миксером вместе с размягченным сливочным маслом и сахаром. Добавить оставшийся творог (600 г), сметану, разрыхлитель, цедру и сок лимона, все хорошо перемешать.
Мандарины почистить, очистить от пленок, положить в начинку половину долек. Ложкой вмешать взбитые белки. Еще раз все хорошо перемешать.
Достать из холодильника форму с тестом, выложить творожную массу, сверху углубить оставшиеся мандариновые дольки.
Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение часа. Если верх пирога будет слишком быстро румяниться, прикрыть его фольгой. Готовый пирог остудить перед подачей.
Ужин. Курица с лаймом
куриные ножки или бедра – 600 г
лайм – 2 шт
соевый соус – 200 мл
вода – 200 мл
растительное масло – 3 ст. л.
Курицу помыть, обсушить бумажными салфетками и выложить в раскаленную и смазанную маслом сковороду. Жарить на сильном огне с двух сторон до образования румяной корочки.
Как только курица станет "загорелой", влить соевый соус и воду, а также выжать сок из лайма. Оставшийся лайм нарезать кружочками и выложить сверху на курицу.
Накрыть сковороду крышкой и на сильном огне тушить все минут 5-7.
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