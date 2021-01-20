Что готовить с цитрусами: 5 рецептов на целый день

Зима не сильно балует нас разнообразием фруктов и ягод, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. То есть импортными цитрусами.

Редакция FoodOboz решила, что есть апельсины, мандарины и грейпфруты просто так – это слишком скучно, поэтому предлагает вам полноценное меню на день. Все рецепты в нашей подборке готовятся с добавлением тех или иных цитрусов.

Тесто для блинов можно приготовить как на молоке, так и на воде, кефире или сыворотке. taste.com.au

Завтрак. Блинчики с апельсиновым соусом

Для начала нужно приготовить тесто. Тесто для блинов можете приготовить на свое усмотрение:

Затем готовим апельсиновый соус. Нам понадобится:

апельсины – 2 шт.

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

сливочное масло – 40 г

Сахар высыпать в кастрюлю. С одного апельсина снять цедру (без белой части), добавить к сахару. Из апельсинов выжать сок, добавить к сахару с цедрой. Перемешать до растворения сахара. Яйца слегка взбить вилкой (просто смешать белок и желток, без образования пены) и добавить к смеси. Оставить минут на 20, чтобы цедра отдала свой аромат. Затем процедить, добавить сливочное масло и варить на среднем огне до загустения. Важный момент: смесь нельзя кипять, иначе она свернется. Готовый соус отсудить и подавать к блинчикам.

Вместо грейпфрута можно взять сицилийский апельсин. foodiecrush.com

Перекус. Салат с грейпфрутом и авокадо

грейпфрут – 1 шт.

спелый авокадо – 1 шт.

микс салата – 2 жмени

лук – по желанию

соль, перец – по вкусу

дижонская горчица – 1 ч. л.

растительно масло – 2 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

Авокадо почистить и нарезать кусочками. Грейпфрут почистить от кожуры и белых пленок таким образом, чтобы получилась одна мякоть-филе. Сложить все в миску, добавить микс салата. По желанию можно добавить нашинкованный тонкими полукольцами лук. Посолить, поперчить. Горчицу смешать с маслом и лимонным соком. Полученной смесью заправить салат и хорошо перемешать.

Морковно-апельсиновый суп имеет слегка сладковатый, освежающий вкус. bluejeanchef.com

Обед. Морковно-апельсиновый суп

морковь – 600 г

лук – 2 шт.

овощной бульон – 3 стакана

апельсин – 2 шт.

мед – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

густые сливки или нежирная сметана – для подачи

Лук и морковь почистить, нарезать кубиками. Выложить в кастрюлю, влить бульон и готовить минут 30. О том, как приготовить овощной бульон, можно посмотреть здесь. Когда овощи станут мягкими, измельчить суп блендером. Из апельсинов выжать сок. Добавить его в суп, а также мед, сoль и перец по вкусу, перемешать и довести до кипения. При подаче украсить сливками или сметаной.

Пирог с мандаринами можно взять с собой на работу в качестве перекуса. rbth.com

Полдник. Пирог с мандаринами

мягкий творог – 900 г

мандарины – 500 г

мука – 200 г

яйцо – 4 шт.

сахар – 200 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

лимон – 1 шт.

сливочное масло – 100 г

сметана – 200 г

растительное масло – 4 ст. л.

Часть творога (300 г) миксером смешать с растительным маслом, яйцом и сахаром. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить тесто. Тесто раскатать, выложить в форму диаметром 24 см, сделать высокие бортики и поставить в холодильник. Пока тесто "отдыхает" приготовить начинку. Лимон помыть, натереть на терке 1 ч.л. цедры и отжать столовую ложку лимонного сока. Белки отделить от желтков, отдельно взбить белки. Желтки взбить миксером вместе с размягченным сливочным маслом и сахаром. Добавить оставшийся творог (600 г), сметану, разрыхлитель, цедру и сок лимона, все хорошо перемешать. Мандарины почистить, очистить от пленок, положить в начинку половину долек. Ложкой вмешать взбитые белки. Еще раз все хорошо перемешать. Достать из холодильника форму с тестом, выложить творожную массу, сверху углубить оставшиеся мандариновые дольки. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке в течение часа. Если верх пирога будет слишком быстро румяниться, прикрыть его фольгой. Готовый пирог остудить перед подачей.

Лайм придает курице пикантную кислинку. downshiftology.com

Ужин. Курица с лаймом

куриные ножки или бедра – 600 г

лайм – 2 шт

соевый соус – 200 мл

вода – 200 мл

растительное масло – 3 ст. л.

Курицу помыть, обсушить бумажными салфетками и выложить в раскаленную и смазанную маслом сковороду. Жарить на сильном огне с двух сторон до образования румяной корочки. Как только курица станет "загорелой", влить соевый соус и воду, а также выжать сок из лайма. Оставшийся лайм нарезать кружочками и выложить сверху на курицу. Накрыть сковороду крышкой и на сильном огне тушить все минут 5-7.

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