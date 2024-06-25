Будут очень хрустящими: маринованные огурцы по-венгерски с сухой горчицей и чесноком
Если вы хотите приготовить вкусные, маринованные огурцы так, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавлять сухую горчицу, специи, чеснок и листья смородины.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с сухой горчицей, душистым перцем и гвоздикой.
Ингредиенты:
- 5 кг некрупных огурцов, в идеале корнишонов
- чеснок, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздика, сухие зерна горчицы
Для маринада:
- 3,5 л воды
- 0,5 л уксуса 9%
- 600 г сахара
- 100 г соли
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте и замочите в прохладной воде на 2-3 часа.
2. В чистые банки 0,5-1 литр положите по 1 зубчику чеснока, 1 лавровому листику, 1 гвоздике (не обязательно), несколько горошин черного и душистого перца, 1 ч.л зернышек горчицы.
3. Плотно заполните банки огурцами. В воду добавьте соль, сахар, уксус, довести до кипения. Залейте горячий маринад в банки, прикройте крышками.
4. На дно широкой кастрюли положите х/б салфетку или полотенце.Установите банки, залейте в кастрюлю воду. Поставьте на огонь и доведите воду в кастрюле с банками до кипения. Стерилизуйте огурцы 5-7 минут.
5. После этого достаньте, герметично закройте банки, переверните вверх дном и укутайте в теплое одеяло, пока полностью не остынут.
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