Если вы хотите приготовить вкусные, маринованные огурцы так, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавлять сухую горчицу, специи, чеснок и листья смородины.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с сухой горчицей, душистым перцем и гвоздикой.

Ингредиенты:

5 кг некрупных огурцов, в идеале корнишонов

чеснок, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздика, сухие зерна горчицы

Для маринада:

3,5 л воды

0,5 л уксуса 9%

600 г сахара

100 г соли

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте и замочите в прохладной воде на 2-3 часа.

2. В чистые банки 0,5-1 литр положите по 1 зубчику чеснока, 1 лавровому листику, 1 гвоздике (не обязательно), несколько горошин черного и душистого перца, 1 ч.л зернышек горчицы.

3. Плотно заполните банки огурцами. В воду добавьте соль, сахар, уксус, довести до кипения. Залейте горячий маринад в банки, прикройте крышками.

4. На дно широкой кастрюли положите х/б салфетку или полотенце.Установите банки, залейте в кастрюлю воду. Поставьте на огонь и доведите воду в кастрюле с банками до кипения. Стерилизуйте огурцы 5-7 минут.

5. После этого достаньте, герметично закройте банки, переверните вверх дном и укутайте в теплое одеяло, пока полностью не остынут.

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