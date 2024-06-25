Будут очень хрустящими: маринованные огурцы по-венгерски с сухой горчицей и чесноком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Будут очень хрустящими: маринованные огурцы по-венгерски с сухой горчицей и чесноком

Если вы хотите приготовить вкусные, маринованные огурцы так, чтобы они были хрустящими, кулинары советуют добавлять сухую горчицу, специи, чеснок и листья смородины. 

Как приготовить вкусные и хрустящие малосольные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с сухой горчицей, душистым перцем и гвоздикой. 

Рецепт огурцов

Ингредиенты: 

  • 5 кг некрупных огурцов, в идеале корнишонов
  • чеснок, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздика, сухие зерна горчицы 

Для маринада:

  • 3,5 л воды
  • 0,5 л уксуса 9%
  • 600 г сахара
  • 100 г соли

Способ приготовления: 

1. Огурцы помойте и замочите в прохладной воде на 2-3 часа.

Огурцы для приготовления

2. В чистые банки 0,5-1 литр положите по 1 зубчику чеснока, 1 лавровому листику, 1 гвоздике (не обязательно), несколько горошин черного и душистого перца, 1 ч.л зернышек горчицы.

Маринад для блюда

3. Плотно заполните банки огурцами. В воду добавьте соль, сахар, уксус, довести до кипения. Залейте горячий маринад в банки, прикройте крышками.

4. На дно широкой кастрюли положите х/б салфетку или полотенце.Установите банки, залейте в кастрюлю воду. Поставьте на огонь и доведите воду в кастрюле с банками до кипения. Стерилизуйте огурцы 5-7 минут.

Сколько готовить огурцы

5. После этого достаньте, герметично закройте банки, переверните вверх дном и укутайте в теплое одеяло, пока полностью не остынут.

Готовые огурцы

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