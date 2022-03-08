Быстрые блины на воде с майонезом, которые никогда не рвутся: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Быстрые блины на воде с майонезом, которые никогда не рвутся: рецепт

Несмотря на то, что тесто для таких блинов готовится на основе воды и майонеза, блюдо все равно является достаточно универсальным. Потому что такие блины можно есть и с солеными начинками: фаршем или мясом, так и сладкими: творогом, вареньем или медом.

Рецептом блинов на воде с майонезом поделилась фудблогер Инара Сидор (inarasidor) на своей странице в Instagram.

Рецепт быстрых блинов на воде, которые никогда не рвутся

Ингредиенты:

  • майонез – 2 ст. л.

  • яйца – 2 шт

  • мука – 9-10 ст. л.

  • теплая вода – 500 мл

  • сахар – 2 ст. л.

  • соль – 1\3 ч. л.

  • ванильный сахар – 1 п

  • масло растительное – 2 ст. л.

  • мак (по желанию)

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты блендером или венчиком до однородности. Оставить тесто на 10 минут.

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Рецепт блинов на воде через 10 минут

2. Перед жаркой первого блинчика смазать сковороду кокосовым маслом или сливочным маслом.

Блинчики на воде и майонезе через 10 минут

3. Пожарить блины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить блины на воде из трех ингредиентов.

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