Быстрые блины на воде с майонезом, которые никогда не рвутся: рецепт

Несмотря на то, что тесто для таких блинов готовится на основе воды и майонеза, блюдо все равно является достаточно универсальным. Потому что такие блины можно есть и с солеными начинками: фаршем или мясом, так и сладкими: творогом, вареньем или медом.

Рецептом блинов на воде с майонезом поделилась фудблогер Инара Сидор (inarasidor) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

майонез – 2 ст. л.

яйца – 2 шт

мука – 9-10 ст. л.

теплая вода – 500 мл

сахар – 2 ст. л.

соль – 1\3 ч. л.

ванильный сахар – 1 п

масло растительное – 2 ст. л.

мак (по желанию)

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты блендером или венчиком до однородности. Оставить тесто на 10 минут.

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2. Перед жаркой первого блинчика смазать сковороду кокосовым маслом или сливочным маслом.

3. Пожарить блины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить блины на воде из трех ингредиентов.