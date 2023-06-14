Черешня в собственном соке – это оригинальная заготовка на зиму. Она просто готовится, ее можно есть как самостоятельно, так и использовать для приготовления других десертов или добавлять в выпечку. К тому же ягоды отлично пропитываются соком, остаются целыми и не трескаются.

Редакция FoodOboz поделится с вами элементарным рецептом черешни в собственном соке на зиму, которую вы легко приготовите без стерилизации.

Ингредиенты:

черешня – 500 г

сахар – 600 г

лимонная кислота – на кончике ножа

Способ приготовления:

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1. Сначала очистить черешни от косточек. После этого желательно замочить ягодку в растворе воде и соли (на 1 л воды нужно 1 ч. л. соли), чтобы избавить черешню от нежелательных вредителей.

2. Далее следует пересыпать черешни сахаром и оставить в таком виде на 8 часов в темном месте. За это время весь сахар полностью растворится, черешня пустит сок.

3. После этого поставить кастрюлю с черешней на плиту, довести до кипения и варить 7-8 минут. Обязательно снимать образующуюся пенку.

4. Далее нужно достать ягодку из сиропа и наполнить ими стерильные банки.

6. В сироп добавить лимонную кислоту и проварить несколько минут. После этого сразу наполнить сиропом банки.

7. Банки с черешней закатать крышкой, перевернуть вверх дном и оставить в таком виде до полного охлаждения. Дополнительно накрыть чем-нибудь теплым. В дальнейшем хранить черешню в прохладном месте.

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