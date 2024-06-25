Домашнее творожное печенье "Гусиные лапки": делимся точным рецептом удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Домашнее творожное печенье 'Гусиные лапки': делимся точным рецептом удачного теста

Одно из самых простых и вкусных десертов, который любят, как взрослые, так и дети – это печенье. Тесто для печенья лучше всего готовить песочное. 

Домашнее печенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего и ароматного печенья "Гусиные лапки".

Рецепт печенья

Ингредиенты:

  • 230 г масла
  • 250 г творога
  • 320 г муки
  • 0,5 ч.л соды
  • щепотка соли

Для посыпки:

  • 250 г сахара
  • пакет ванильного сахара

Способ приготовления:

1. Муку смешайте с содой и солью и просейте в миску. Холодное масло натрите на терке прямо в муку. Немного перемните в крошку. Добавьте сыр и замесите тесто. Когда тесто соберется в однородный шар, положите в миску, накройте и поставьте в холодильник на 30 минут.

Готовое тесто для печенья

2. Затем разделите тесто пополам. Каждую часть раскатайте в пласт, толщиной 2-3 мм. Вырежьте кружочки диаметром 7-9 см. 

Приготовление печенья

3. Сахар с ванильным сахаром насыпьте в тарелочку.

Сахар для печенья

4. Затем формируем печенье: обмокните кружочек в сахар. Сложите пополам сахаром внутрь. Затем еще раз в сахар и сложите снова сахаром внутрь. Затем еще раз в сахар и на противень выкладываем той стороной, что не в сахаре.

Сколько выпекать печенье

5. Выпекайте печенье при 180С 15-18 минут. 

Готовое печенье

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