Домашнее творожное печенье "Гусиные лапки": делимся точным рецептом удачного теста
Одно из самых простых и вкусных десертов, который любят, как взрослые, так и дети – это печенье. Тесто для печенья лучше всего готовить песочное.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, хрустящего и ароматного печенья "Гусиные лапки".
Ингредиенты:
- 230 г масла
- 250 г творога
- 320 г муки
- 0,5 ч.л соды
- щепотка соли
Для посыпки:
- 250 г сахара
- пакет ванильного сахара
Способ приготовления:
1. Муку смешайте с содой и солью и просейте в миску. Холодное масло натрите на терке прямо в муку. Немного перемните в крошку. Добавьте сыр и замесите тесто. Когда тесто соберется в однородный шар, положите в миску, накройте и поставьте в холодильник на 30 минут.
2. Затем разделите тесто пополам. Каждую часть раскатайте в пласт, толщиной 2-3 мм. Вырежьте кружочки диаметром 7-9 см.
3. Сахар с ванильным сахаром насыпьте в тарелочку.
4. Затем формируем печенье: обмокните кружочек в сахар. Сложите пополам сахаром внутрь. Затем еще раз в сахар и сложите снова сахаром внутрь. Затем еще раз в сахар и на противень выкладываем той стороной, что не в сахаре.
5. Выпекайте печенье при 180С 15-18 минут.
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