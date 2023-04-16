Домашние мягкие рогалики, как пух: из какого теста лучше всего приготовить
Рогалики – это очень вкусная домашняя выпечка, которую можно приготовить с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, листового, фило или заварного.
В одном из кулинарных блогов (diali_cooking) в Instagram был опубликован рецепт рогаликов из дрожжевого теста, которые выходят пышные, как пух.
Ингредиенты:
- кефир теплый – 250 мл
- сахар – 3 ст. л.
- масло – 5 ст. л.
- яйца – 2 шт + желток – 1 шт для смазки
- соль
- сухие дрожжи – 0,5 ст. л.
- мука – 600-650 г
Способ приготовления:
1. В теплом кефире развести дрожжи, добавить соль, сахар, яйца и растительное масло. Перемешать.
2. Добавить просеянную муку и замесить эластичное тесто, накрыть пленкой и оставить в теплом месте, чтобы хорошо поднялось.
3. Готовое тесто разделить на две части, каждую из которых раскатать и порезать в виде треугольников. Выложить начинку и завернуть в рогалик. Выложить рогалики на противень и накрыть полотенцем, чтобы поднялись.
4. Сместить рогалики смесью желтка и молока. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: