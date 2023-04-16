Рогалики – это очень вкусная домашняя выпечка, которую можно приготовить с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, листового, фило или заварного.

В одном из кулинарных блогов (diali_cooking) в Instagram был опубликован рецепт рогаликов из дрожжевого теста, которые выходят пышные, как пух.

Ингредиенты:

кефир теплый – 250 мл

сахар – 3 ст. л.

масло – 5 ст. л.

яйца – 2 шт + желток – 1 шт для смазки

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соль

сухие дрожжи – 0,5 ст. л.

мука – 600-650 г

Способ приготовления:

1. В теплом кефире развести дрожжи, добавить соль, сахар, яйца и растительное масло. Перемешать.

2. Добавить просеянную муку и замесить эластичное тесто, накрыть пленкой и оставить в теплом месте, чтобы хорошо поднялось.

3. Готовое тесто разделить на две части, каждую из которых раскатать и порезать в виде треугольников. Выложить начинку и завернуть в рогалик. Выложить рогалики на противень и накрыть полотенцем, чтобы поднялись.

4. Сместить рогалики смесью желтка и молока. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности.

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