Эффектный чизкейк с голубикой без духовки: в основе обычное печенье
Сочные сезонные ягоды – это отличное дополнение к легким летним десертам. И их даже не придется выпекать. С голубикой можно сделать эффектный чизкейк. Для десерта не нужно раскатывать и замешивать тесто, ведь для основания подойдет простое печенье.
Идея приготовления чизкейка без выпечки с голубиной опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Такой десерт станет отличной альтернативой сложным многокомпонентным тортам.
Ингредиенты на форму 18 см:
- печенье – 200 г
- сливочное масло – 75 г
- кисломолочный творог 9% – 350 г
- сметана – 250 г
- сахар – 100 г
- голубика – 50 г
- желатин – 20 г + холодная вода – 100 мл
- желе – 1 упаковка
- воды – 300 мл
- голубика (можете покрыть всю поверхность, а можете частично)
Способ приготовления:
1. Печенье измельчаем до состояния крошки любым способом. Растапливаем масло и вливаем в крошку. Перемешиваем до однородности.
2. Перекладываем в форму застеленную пергаментом, выравниваем стаканом основание. Ставим в холодильник. За это время готовим начинку.
3. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10 минут.
4. К кисломолочному сыру добавляем сметану, сахар, голубику и перебиваем блендером до однородности, чтобы не было комочков сыра.
5. Растапливаем желатин в микроволновке или водяной бане. Добавляем в него несколько ложек творожной массы, перемешиваем.
6. Затем желатиновую массу переливаем в основную сырную массу, перемешиваем быстро до однородности.
7. Вливаем начинку в форму на основание. Ставим в холодильник до застывания. Пока можем приготовить желе, как указано в инструкции на упаковке, даем остыть при комнатной температуре.
8. Голубику выкладываем на чизкейк, заливаем ложкой желе до половины ягоды и ставим в холодильник до застывания.
9. Затем вливаем оставшееся желе и отправляем в холодильник до полного застывания чизкейка (минимум 5 часов).
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