Сочные сезонные ягоды – это отличное дополнение к легким летним десертам. И их даже не придется выпекать. С голубикой можно сделать эффектный чизкейк. Для десерта не нужно раскатывать и замешивать тесто, ведь для основания подойдет простое печенье.

Идея приготовления чизкейка без выпечки с голубиной опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram. Такой десерт станет отличной альтернативой сложным многокомпонентным тортам.

Ингредиенты на форму 18 см:

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печенье – 200 г

сливочное масло – 75 г

кисломолочный творог 9% – 350 г

сметана – 250 г

сахар – 100 г

голубика – 50 г

желатин – 20 г + холодная вода – 100 мл

желе – 1 упаковка

воды – 300 мл

голубика (можете покрыть всю поверхность, а можете частично)

Способ приготовления:

1. Печенье измельчаем до состояния крошки любым способом. Растапливаем масло и вливаем в крошку. Перемешиваем до однородности.

2. Перекладываем в форму застеленную пергаментом, выравниваем стаканом основание. Ставим в холодильник. За это время готовим начинку.

3. Желатин заливаем холодной водой и оставляем на 10 минут.

4. К кисломолочному сыру добавляем сметану, сахар, голубику и перебиваем блендером до однородности, чтобы не было комочков сыра.

5. Растапливаем желатин в микроволновке или водяной бане. Добавляем в него несколько ложек творожной массы, перемешиваем.

6. Затем желатиновую массу переливаем в основную сырную массу, перемешиваем быстро до однородности.

7. Вливаем начинку в форму на основание. Ставим в холодильник до застывания. Пока можем приготовить желе, как указано в инструкции на упаковке, даем остыть при комнатной температуре.

8. Голубику выкладываем на чизкейк, заливаем ложкой желе до половины ягоды и ставим в холодильник до застывания.

9. Затем вливаем оставшееся желе и отправляем в холодильник до полного застывания чизкейка (минимум 5 часов).

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