Вкусный домашний паштет можно готовить не только из печени, но и грибов. Такая закуска отлично сочетается с фасолью, орехами, а для пикантного вкуса можно добавить чеснок, специи, майонез.

Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом грибного паштета из шампиньонов, который можно есть в пост.

Ингредиенты:

шампиньоны – 800 г

орехи грецкие – 150 г

чеснок – 6 зубчиков

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соль, перец

зелень и хлеб для подачи

Способ приготовления:

1. Шампиньоны порезать и обжарить на сковороде до полного испарения жидкости. Переложить в блендер.

2. Грецкие орехи слегка поджарить на сковороде. Добавить к грибам.

3. Добавить также очищенный чеснок и специи. Взбить все до однородной массы.

4. Подавать с хлебом, посыпав зеленью.

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