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Грибной паштет из шампиньонов за 15 минут: как приготовить вкусную закуску
Вкусный домашний паштет можно готовить не только из печени, но и грибов. Такая закуска отлично сочетается с фасолью, орехами, а для пикантного вкуса можно добавить чеснок, специи, майонез.
Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом грибного паштета из шампиньонов, который можно есть в пост.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 800 г
- орехи грецкие – 150 г
- чеснок – 6 зубчиков
- соль, перец
- зелень и хлеб для подачи
Способ приготовления:
1. Шампиньоны порезать и обжарить на сковороде до полного испарения жидкости. Переложить в блендер.
2. Грецкие орехи слегка поджарить на сковороде. Добавить к грибам.
3. Добавить также очищенный чеснок и специи. Взбить все до однородной массы.
4. Подавать с хлебом, посыпав зеленью.
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