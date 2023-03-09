Грибной паштет из шампиньонов за 15 минут: как приготовить вкусную закуску

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Грибной паштет из шампиньонов за 15 минут: как приготовить вкусную закуску

Вкусный домашний паштет можно готовить не только из печени, но и грибов. Такая закуска отлично сочетается с фасолью, орехами, а для пикантного вкуса можно добавить чеснок, специи, майонез.

Шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом грибного паштета из шампиньонов, который можно есть в пост.

Рецепт паштета из грибов

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 800 г
  • орехи грецкие – 150 г
  • чеснок – 6 зубчиков
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  • соль, перец
  • зелень и хлеб для подачи

Способ приготовления:

1. Шампиньоны порезать и обжарить на сковороде до полного испарения жидкости. Переложить в блендер.

Постный паштет из шампиньонов, орехов и чеснока

2. Грецкие орехи слегка поджарить на сковороде. Добавить к грибам.

3. Добавить также очищенный чеснок и специи. Взбить все до однородной массы.

Как приготовить грибной паштет

4. Подавать с хлебом, посыпав зеленью.

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