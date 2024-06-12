Домашние рогалики – лучшая домашняя выпечка к чаю, кофе и какао. Готовить их можно из слоеного и дрожжевого теста. А для начинки можно использовать ягоды, орехи, шоколад, изюм, мак.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных домашних рогаликов, тесто для которых готовятся на молоке.

Ингредиенты:

125 мл. молока

50 г. живых дрожжей

1 яйцо

1 ст. л. сахара

0,5 ч. л. соли

10 г. ванильного сахара

125 г. масла/маргарина

400 г. муки

400 г мака/повидла или сгущенного вареного молока

масло и сахар для хрустящей корочки

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавьте соль, сахар, ванильный сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, дрожжи и муку, вымешайте тесто.

2. Сразу тесто раскатываем в пласт и нарезаем на треугольники.

3. Выкладываем начинку на низ треугольника и скручиваем рогалики (похожие на круассаны). Каждый рогалик дополнительно вмокаем в растительное масло и сахар с маком, выкладываем на противень.

4. В разогретой заранее духовке выпекайте рогалики всего 10 минут при 190 градусах и 10 минут при 180 С.

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