Хрустящие домашние рогалики с вареньем: рецепт самого удачного теста
Домашние рогалики – лучшая домашняя выпечка к чаю, кофе и какао. Готовить их можно из слоеного и дрожжевого теста. А для начинки можно использовать ягоды, орехи, шоколад, изюм, мак.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных домашних рогаликов, тесто для которых готовятся на молоке.
Ингредиенты:
- 125 мл. молока
- 50 г. живых дрожжей
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 10 г. ванильного сахара
- 125 г. масла/маргарина
- 400 г. муки
- 400 г мака/повидла или сгущенного вареного молока
- масло и сахар для хрустящей корочки
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавьте соль, сахар, ванильный сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, дрожжи и муку, вымешайте тесто.
2. Сразу тесто раскатываем в пласт и нарезаем на треугольники.
3. Выкладываем начинку на низ треугольника и скручиваем рогалики (похожие на круассаны). Каждый рогалик дополнительно вмокаем в растительное масло и сахар с маком, выкладываем на противень.
4. В разогретой заранее духовке выпекайте рогалики всего 10 минут при 190 градусах и 10 минут при 180 С.
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