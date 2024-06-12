Хрустящие домашние рогалики с вареньем: рецепт самого удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
150
Рецепт рогаликов

Домашние рогалики – лучшая домашняя выпечка к чаю, кофе и какао. Готовить их можно из слоеного и дрожжевого теста. А для начинки можно использовать ягоды, орехи, шоколад, изюм, мак.

С чем приготовить рогалики

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ароматных домашних рогаликов, тесто для которых готовятся на молоке.

Рецепт рогаликов

Ингредиенты:

  • 125 мл. молока
  • 50 г. живых дрожжей
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 10 г. ванильного сахара
  • 125 г. масла/маргарина
  • 400 г. муки
  • 400 г мака/повидла или сгущенного вареного молока
  • масло и сахар для хрустящей корочки

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавьте соль, сахар, ванильный сахар, яйцо, растопленное сливочное масло, дрожжи и муку, вымешайте тесто.

Тесто для рогаликов

2. Сразу тесто раскатываем в пласт и нарезаем на треугольники.

Приготовление рогаликов с начинкой

3. Выкладываем начинку на низ треугольника и скручиваем рогалики (похожие на круассаны). Каждый рогалик дополнительно вмокаем в растительное масло и сахар с маком, выкладываем на противень.

Домашние рогалики

4. В разогретой заранее духовке выпекайте рогалики всего 10 минут при 190 градусах и 10 минут при 180 С.

Готовые рогалики

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