Самое удачное тесто для пиццы, которое долго можно хранить в холодильнике

Ирина Мельниченко
FoodOboz
4 минуты
1,9 т.
Самое удачное тесто для пиццы, которое долго можно хранить в холодильнике

Кто же не любит вкусную, ароматную пиццу с вкусной, пряной, сырной, мясной начинкой. Но ведь начинка – не главное в этом блюде, основное – тесто. Именно от него зависит вкус и структуру пиццы. Очень часто даже у самых опытных хозяек оно не получается удачным.

Кулинар, фудблогер Кристина (kristina_ne_pp) поделилась в Instagram рецептом самого удачного теста для пиццы, благодаря которому вы получите вкусную, хорошо пропеченную основу для пиццы, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тесто для пиццы
Видео дня

Стоит отметить, что это тесто для пиццы можно хранить в холодильнике 24 часа!

Ингредиенты:

Ингредиенты для пиццы

  • Вода (теплая) – 250 мл.

  • Мука – 400 г

Приготовление пиццы

  • Дрожжи (сухие, быстродействующие) – 1 упаковка

  • Сахар – 7 г

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Приготовление дрожжевого теста

  • Соль – 6 г

  • Оливковое масло – 30 г

  • Манная крупа (для раскатки теста) – 50 г

Соус:

  • Майонез/йогурт – 100 г

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Соус для пиццы

  • Вустерширский соус – 2 ч. л.

  • Чеснок – 1-2 зуб.

Пармезан для пиццы

  • Черный перец – по вкусу

  • Пармезан – 50 г

​​​​​​​Начинка:

  • Филе – 2 шт.

Филе для начинки

  • Паприка, сушенный чеснок, соль, перец – по вкусу

  • Масло растительное – 1-2 ст. л.

Как дома приготовить пиццу "Маргарита"

  • ​​​​​​​Помидоры ч

    ерри – 5-7 шт.

  • Листья салата – 50 г

  • Моцарелла – 100 г

Способ приготовления:

1. Тесто: подогрейте немного воду, добавьте соль, сахар и дрожжи, хорошо перемешайте.

Дрожжевое тесто

2. Просейте муку, добавьте к дрожжам, после сразу влейте оливковое масло и руками замесите тесто и дайте ему подойти около 30-40 минут.

Тесто для выпечки

3. Начинка: филе порежьте, посолите, поперчите, добавьте специи и обжарьте до золотистости на растительном масле.

Большая пицца

4. Для соуса: к йогурту добавьте вустерширский соус, чеснок, перец и пармезан, перемешайте.

Вкусная домашняя пицца

​​​​​​​5. Готовое тесто разделите на три части, присыпьте стол манкой и раскатайте.

6. Смажьте соусом, выложите мясо, порезанную моцареллу, помидоры и поставьте в духовку на 7-10 минут при 220 С.

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7. В оставшийся соус добавьте нарезанные помидоры, листья салата и выложите уже на готовую пиццу, так будет еще вкуснее.

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