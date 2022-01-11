Самое удачное тесто для пиццы, которое долго можно хранить в холодильнике

Кто же не любит вкусную, ароматную пиццу с вкусной, пряной, сырной, мясной начинкой. Но ведь начинка – не главное в этом блюде, основное – тесто. Именно от него зависит вкус и структуру пиццы. Очень часто даже у самых опытных хозяек оно не получается удачным.

Кулинар, фудблогер Кристина (kristina_ne_pp) поделилась в Instagram рецептом самого удачного теста для пиццы, благодаря которому вы получите вкусную, хорошо пропеченную основу для пиццы, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Стоит отметить, что это тесто для пиццы можно хранить в холодильнике 24 часа!

Ингредиенты:

Вода (теплая) – 250 мл.

Мука – 400 г

Дрожжи (сухие, быстродействующие) – 1 упаковка

Сахар – 7 г ​​​​​​​

Соль – 6 г

Оливковое масло – 30 г

Манная крупа (для раскатки теста) – 50 г

Соус:

Майонез/йогурт – 100 г ​​​​​​​

Вустерширский соус – 2 ч. л.

Чеснок – 1-2 зуб.

Черный перец – по вкусу

Пармезан – 50 г

​​​​​​​Начинка:

Филе – 2 шт.

Паприка, сушенный чеснок, соль, перец – по вкусу

Масло растительное – 1-2 ст. л.

​​​​​​​Помидоры ч ерри – 5-7 шт.

Листья салата – 50 г

Моцарелла – 100 г

Способ приготовления:

1. Тесто: подогрейте немного воду, добавьте соль, сахар и дрожжи, хорошо перемешайте.

2. Просейте муку, добавьте к дрожжам, после сразу влейте оливковое масло и руками замесите тесто и дайте ему подойти около 30-40 минут.

3. Начинка: филе порежьте, посолите, поперчите, добавьте специи и обжарьте до золотистости на растительном масле.

4. Для соуса: к йогурту добавьте вустерширский соус, чеснок, перец и пармезан, перемешайте.

​​​​​​​5. Готовое тесто разделите на три части, присыпьте стол манкой и раскатайте.

6. Смажьте соусом, выложите мясо, порезанную моцареллу, помидоры и поставьте в духовку на 7-10 минут при 220 С.

7. В оставшийся соус добавьте нарезанные помидоры, листья салата и выложите уже на готовую пиццу, так будет еще вкуснее.

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