Творожные пончики – это простой десерт к чаю или вариант перекуса на скорую руку. Все потому, что в основе блюда – легкое творожное тесто, в которое не нужно добавлять дрожжи. К тому же, выпечка готовится без выпекания в духовке, что значительно упрощает процесс приготовления.

Фудблогер Роман Герус (gerus_family) на своей странице в Instagram поделился рецептом легких творожных пончиков без дрожжей и духовки.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сахар – 200 г

творог – 500 г

ванильный сахар – 1 п

разрыхлитель – 2 ч. л.

мука

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Способ приготовления:

1. Для приготовления теста следует смешать яйца и сахар до полного растворения.

2. К полученной массе добавить творог, все тщательно перемешать.

3. Далее добавить ванильный сахар, разрыхлитель и муку (его нужно регулировать самостоятельно, тесто не должно быть слишком забитым).

4. Готовое тесто раскатать, вырезать кружочки и в каждом из них сделать отверстия внутри.

5. Обжарить пончики в большом количестве масла со всех сторон.

6. Готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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