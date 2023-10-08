К чаю и на перекус: легкие творожные пончики без дрожжей и выпечки
Творожные пончики – это простой десерт к чаю или вариант перекуса на скорую руку. Все потому, что в основе блюда – легкое творожное тесто, в которое не нужно добавлять дрожжи. К тому же, выпечка готовится без выпекания в духовке, что значительно упрощает процесс приготовления.
Фудблогер Роман Герус (gerus_family) на своей странице в Instagram поделился рецептом легких творожных пончиков без дрожжей и духовки.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- сахар – 200 г
- творог – 500 г
- ванильный сахар – 1 п
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- мука
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста следует смешать яйца и сахар до полного растворения.
2. К полученной массе добавить творог, все тщательно перемешать.
3. Далее добавить ванильный сахар, разрыхлитель и муку (его нужно регулировать самостоятельно, тесто не должно быть слишком забитым).
4. Готовое тесто раскатать, вырезать кружочки и в каждом из них сделать отверстия внутри.
5. Обжарить пончики в большом количестве масла со всех сторон.
6. Готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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