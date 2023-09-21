Как пожарить сосиски в лаваше и кляре: рецепт быстрого перекуса за 10 минут
Ни для кого не секрет, что лаваш – основа для приготовления разнообразных блюд. Одной из таких – это сосиски в лаваше. Их можно запечь в духовке или пожарить в кляре на сковороде. Это вкусное блюдо для обеда или просто быстрого перекуса за считанные минуты.
Фудблогер Ольга Кобык (oliakobyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сосиски в лаваше.
Ингредиенты:
- сосиски
- твердый сыр
- лаваш
- яйца
- соль, специи
Способ приготовления:
1. Для начала нужно почистить сосиски, сыр натереть на большой терке.
2. Лаваш порезать полосками толщиной под размер сосиски.
3. На край лаваша выложить сосиску и немного сыра, завернуть в трубочку.
4. Отдельно взбить яйцо, добавить соль и специи.
5. Обвалять рулетики из лаваша в яйце и пожарить на сковороде до золотистой корочки. Приятного аппетита!
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