Ни для кого не секрет, что лаваш – основа для приготовления разнообразных блюд. Одной из таких – это сосиски в лаваше. Их можно запечь в духовке или пожарить в кляре на сковороде. Это вкусное блюдо для обеда или просто быстрого перекуса за считанные минуты.

Фудблогер Ольга Кобык (oliakobyk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сосиски в лаваше.

Ингредиенты:

сосиски

твердый сыр

лаваш

яйца

соль, специи

Способ приготовления:

1. Для начала нужно почистить сосиски, сыр натереть на большой терке.

Видео дня

2. Лаваш порезать полосками толщиной под размер сосиски.

3. На край лаваша выложить сосиску и немного сыра, завернуть в трубочку.

4. Отдельно взбить яйцо, добавить соль и специи.

5. Обвалять рулетики из лаваша в яйце и пожарить на сковороде до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: