В конце весны как раз начинает цвести невероятное растение бузина. Из нее очень легко приготовить вкусный и полезный домашний квас. Напиток получается довольно газированным, имеет насыщенный аромат и легкие цветочные нотки.

Рекомендации перед приготовлением:

- Используйте свежие соцветия бузины. И ни в коем случае не срывайте растения у дорог, ведь такие могут иметь высокую концентрацию токсичных веществ.

- В процессе приготовления кваса будет происходить брожение. Это дикие дрожжи, находящиеся на поверхности цветков. Их нельзя смывать, а также опускать цветы в воду.

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Фудблогер Оксана Барабаш (oksana_barabash_0) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезного и освежающего кваса из бузины.

Ингредиенты:

чистая вода – 3 л

соцветие цветов бузины – 5 шт

мед – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить и тщательно перебрать бузинные цветы.

Важно: цветы ни в коем случае не нужно промывать. Дело в том, что на цветочках находится пыльца, которая необходима для рождения бактерий именно кваса.

2. Воду налить в банку и добавить соцветие цветов. Накрыть тару салфеткой (лучше брать из натуральной ткани, чтобы напиток дышал) и оставить на солнце на 3 дня.

3. Когда пройдет отведенное время, процедить напиток и хранить в холодильнике. Готово!

На заметку: рекомендуется употреблять не более 3-х ст. кваса в сутки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить квас из соцветий черной бузины.