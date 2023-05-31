Как приготовить домашний квас из бузины: пропорции на 3-литровую банку

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить домашний квас из бузины: пропорции на 3-литровую банку

В конце весны как раз начинает цвести невероятное растение бузина. Из нее очень легко приготовить вкусный и полезный домашний квас. Напиток получается довольно газированным, имеет насыщенный аромат и легкие цветочные нотки.

Полезный домашний квас из бузины

Рекомендации перед приготовлением:

- Используйте свежие соцветия бузины. И ни в коем случае не срывайте растения у дорог, ведь такие могут иметь высокую концентрацию токсичных веществ.

- В процессе приготовления кваса будет происходить брожение. Это дикие дрожжи, находящиеся на поверхности цветков. Их нельзя смывать, а также опускать цветы в воду.

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Фудблогер Оксана Барабаш (oksana_barabash_0) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезного и освежающего кваса из бузины.

Рецепт кваса из бузины на 3-литровую банку

Ингредиенты:

  • чистая вода – 3 л
  • соцветие цветов бузины – 5 шт
  • мед – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить и тщательно перебрать бузинные цветы.

Важно: цветы ни в коем случае не нужно промывать. Дело в том, что на цветочках находится пыльца, которая необходима для рождения бактерий именно кваса.

Соцветия бузины для кваса

2. Воду налить в банку и добавить соцветие цветов. Накрыть тару салфеткой (лучше брать из натуральной ткани, чтобы напиток дышал) и оставить на солнце на 3 дня.

3. Когда пройдет отведенное время, процедить напиток и хранить в холодильнике. Готово!

На заметку: рекомендуется употреблять не более 3-х ст. кваса в сутки.

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