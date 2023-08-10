Плацинда – молдавская паляница с начинкой. Готовится изделие прямо на сковороде. Главный секрет заключается в очень мягком и эластичном тесте. Для того, чтобы у вас получилось сделать именно такое – соблюдайте следующую технологию.

Идея приготовления настоящей молдавской плацинды опубликована на странице фудблогера с ником katlin_stay в Instagram. Начинка может быть творожная или вишневая, кабачковая.

Ингредиенты для теста:

мука – 150 г

вода – 95 г

дрожжи – 0,5 ч.л. (2 ч)

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Сахар – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

масло – 3 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог – 300 г

зелень (лук, укроп, петрушка)

яйцо – 1 шт

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В теплую воду добавляем дрожжи, сахар, соль, растительное масло.

2. Перемешиваем до растворения всех компонентов.

3. В просеянную муку вливаем смесь и осторожно перемешиваем.

4. Замешиваем мягкое, липкое тесто, ставим в глубокую тарелку, накрываем пищевой пленкой/влажным полотенцем и отставляем отдохнуть на 30-40 минут.

5. Тем временем готовим начинку: мелко нарезанную зелень, творог, соль, яйцо объединяем и хорошо перемешиваем.

6. Присыпаем стол мукой и достаем тесто. Осторожно разделяем на три одинаковых шарика, еще раз присыпаем мукой, накрываем пищевой пленкой и ждем еще 10 минут.

7. Раскатываем тесто (не очень тоненько), выкладываем равномерно начинку и, немного оттягивая края, заворачиваем их в центр по кругу. Затем немного прижимаем ладонью и формируем ровный корж.

8. Хорошо разогреваем сковороду с растительным маслом и начинаем обжаривать плацинды. Обязательно кладем плацинды на сковороду конвертиком вниз. Сначала обжариваем сторону, которую мы складывали/заворачивали.

9. Обжариваем по бокам до золотистой корочки. После, по желанию кладем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

10. Начинку для плацинд можно использовать любую, но самую популярную – с сыром, картофелем, мясом, яблоком, вишней или кабачком.

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