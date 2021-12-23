Как приготовить жульен в блинах: вариант горячего на праздничный стол

Жюльен в свое время придумали на случай, когда нужно небанально приготовить курицу и грибы. А для того, чтобы блюдо выглядело эффектно и празднично, его можно подать в блинах – безупречное горячее блюдо для гостей.

Рецептом жульена в блинах поделилась фудблогер cooking_with_gala. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для блинов:

яйца – 5 шт

сахар – 1 ч. л.

соль – 1\2 ч. л.

масло – 50 мл

молоко – 100 мл

вода – 200 мл

мука – 250 мл

Для начинки:

вареное куриное филе – 250 г

масло – 50 г

лук – 1 шт

шампиньоны – 400 г

сливки 30% – 150 мл

сыр – 250 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для приготовления блинов нужно соединить все ингредиенты поочередно, кроме воды. Перемешайте и оставьте на 30 минут.

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2. Перед приготовлением прибавить воду. Пожарить блины.

3. Для приготовления начинки измельчить и поставить жариться лук.

4. Порезать шампиньоны и добавить к луку. Тушить под крышкой 8 минут.

5. Отварное филе порезать и добавить в грибы.

6. Добавить соль, перец и сливки. Тушить еще 2 минуты.

7. Натереть сыр и добавить к начинке.

8. Выложить начинку в центре блина и собрать в мешочек. Завязать сыром косичкой или стеблями зеленого лука.

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