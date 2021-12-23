Как приготовить жульен в блинах: вариант горячего на праздничный стол
Жюльен в свое время придумали на случай, когда нужно небанально приготовить курицу и грибы. А для того, чтобы блюдо выглядело эффектно и празднично, его можно подать в блинах – безупречное горячее блюдо для гостей.
Рецептом жульена в блинах поделилась фудблогер cooking_with_gala. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Для блинов:
яйца – 5 шт
сахар – 1 ч. л.
соль – 1\2 ч. л.
масло – 50 мл
молоко – 100 мл
вода – 200 мл
мука – 250 мл
Для начинки:
вареное куриное филе – 250 г
масло – 50 г
лук – 1 шт
шампиньоны – 400 г
сливки 30% – 150 мл
сыр – 250 г
соль, перец
Способ приготовления:
1. Для приготовления блинов нужно соединить все ингредиенты поочередно, кроме воды. Перемешайте и оставьте на 30 минут.
2. Перед приготовлением прибавить воду. Пожарить блины.
3. Для приготовления начинки измельчить и поставить жариться лук.
4. Порезать шампиньоны и добавить к луку. Тушить под крышкой 8 минут.
5. Отварное филе порезать и добавить в грибы.
6. Добавить соль, перец и сливки. Тушить еще 2 минуты.
7. Натереть сыр и добавить к начинке.
8. Выложить начинку в центре блина и собрать в мешочек. Завязать сыром косичкой или стеблями зеленого лука.
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