Как приготовить жульен в блинах: вариант горячего на праздничный стол

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
3,9 т.
Как приготовить жульен в блинах: вариант горячего на праздничный стол

Жюльен в свое время придумали на случай, когда нужно небанально приготовить курицу и грибы. А для того, чтобы блюдо выглядело эффектно и празднично, его можно подать в блинах – безупречное горячее блюдо для гостей.

Рецептом жульена в блинах поделилась фудблогер cooking_with_gala. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

Для блинов:

  • яйца – 5 шт

  • сахар – 1 ч. л.

  • соль – 1\2 ч. л.

  • масло – 50 мл

  • молоко – 100 мл

  • вода – 200 мл

  • мука – 250 мл

Для начинки:

  • вареное куриное филе – 250 г

  • масло – 50 г

  • лук – 1 шт

  • шампиньоны – 400 г

  • сливки 30% – 150 мл

  • сыр – 250 г

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Для приготовления блинов нужно соединить все ингредиенты поочередно, кроме воды. Перемешайте и оставьте на 30 минут.

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2. Перед приготовлением прибавить воду. Пожарить блины.

3. Для приготовления начинки измельчить и поставить жариться лук.

4. Порезать шампиньоны и добавить к луку. Тушить под крышкой 8 минут.

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5. Отварное филе порезать и добавить в грибы.

6. Добавить соль, перец и сливки. Тушить еще 2 минуты.

7. Натереть сыр и добавить к начинке.

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8. Выложить начинку в центре блина и собрать в мешочек. Завязать сыром косичкой или стеблями зеленого лука.

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