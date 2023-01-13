Как вкусно запечь сало, чтобы оно было мягким и вкусным: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт сала

Сало является очень вкусным, полезным и бюджетным продуктом, который можно солить, запекать, мариновать. Еще оно идеально сочетается с картофелем, овощи, зеленью.

Как вкусно запечь сало

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом запеченного сала со специями, которое получится мягким и с хрустящей корочкой.

Рецепт сала
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Ингредиенты:

  • Подчревенна или бекон – 1,5 кг
  • Горчица острая – 2 ст. л.
  • Хрен белый тертый – 2 ст. л.
  • Соль – перец по вкусу
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Паприка – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сделайте надрезы на сале, посолите, поперчите.

Сало со специями

2. Натрите хрен, чеснок, добавьте горчицу, паприку, соль, перемешайте.

Сало с паприкой, чесноком

3. Щедро натрите сало специями, заверните в пищевую пленку, далее в фольгу, переложите на противень и запекайте 30 минут при 200 С и еще 30 при 180 С.

Запеченное сало с мясом

Порежьте готовое сало и подавайте!

Готовое запеченное сало

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