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Как вкусно запечь сало, чтобы оно было мягким и вкусным: рецепт от кулинара
Сало является очень вкусным, полезным и бюджетным продуктом, который можно солить, запекать, мариновать. Еще оно идеально сочетается с картофелем, овощи, зеленью.
Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом запеченного сала со специями, которое получится мягким и с хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
- Подчревенна или бекон – 1,5 кг
- Горчица острая – 2 ст. л.
- Хрен белый тертый – 2 ст. л.
- Соль – перец по вкусу
- Чеснок – 1 зуб.
- Паприка – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сделайте надрезы на сале, посолите, поперчите.
2. Натрите хрен, чеснок, добавьте горчицу, паприку, соль, перемешайте.
3. Щедро натрите сало специями, заверните в пищевую пленку, далее в фольгу, переложите на противень и запекайте 30 минут при 200 С и еще 30 при 180 С.
Порежьте готовое сало и подавайте!
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